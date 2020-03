Kukk valiti Šveitsis baseeruvasse rahvusvahelisse maastikuratturite tiimi

Mullu novembris korraldas Rahvusvaheline Jalgratturite Liit (UCI) noortele sportlastele cyclo-crossi treeninglaagri. 18-aastane Kukk jäi seal oma tehniliste oskustega silma maastikurattatiimi treenerile Charles Evansile. Inglane kutsus andeka eestlanna testimistele ja Kukk valiti kolme parema sõitja hulgas Šveitsis baseeruvasse tiimi.

"Alguses oli asi nii, et kui mind kutsuti, siis ma ütlesin, et ma ei taha tulla, ma sõidan cyclo-crossi," rääkis Kukk intervjuus ERR-ile. "Aga see treener suutis mind veenda niimoodi, et ütles, et septembris saan tagasi minna, teised on kauem ja mina saan septembris alustada jälle cyclo-crossiks ettevalmistust."

UCI arendustiimid on suunatud vähemtuntud rattariikidele, eesmärgiga ala ülemaailmselt arendada. Lisaks Kukele kuuluvad võistkonda Aafrika, Aasia, Lõuna-Ameerika ja väiksemate Euroopa riikide ratturid. Üheskoos võisteldakse maastikusõidu tiitlivõistlustel, MK-etappidel ning Kesk-Euroopa karikasarjades. Kõige selle kõrvalt üritab Audentese spordigümnaasiumis õppiv Kukk edukalt sooritada ka lõpueksamid.

"Õnneks on Audenteses selline valik, et saab jääda lisa-aastale. Ma tahan küll lõpetada nii palju oma asjadega ära, et teen kõik lõpueksamid ära, aga päris kooli ma see aasta veel lõpetada ei saa. Selleks peab ikka kohal olema ja mõned asjad jäävad tegemata, aga need saab järgmine aasta lõpetatud," jätkas Kukk.

Mullu cyclo-crossis ja grupisõidus Eesti meistriks kroonitud Kätlin Kukk alustas rattasõiduga isa Sigvardi eeskujul, kes osales 2004. aastal Ateena olümpiamängudel mägirattasõidus. Peale teda ei ole viimase 16 aasta jooksul ükski maastikurattur OM-ile kvalifitseerunud.

"Ma kujutan ette, et enamus osa, miks ma üldse rattaga sõidan on see, et temaga koos käime trennis ja tema juhendab. Ta on suhteliselt suur eeskuju mulle," ütles Kukk.

Lumel sõitmist tuleb Kukel hoolega harjutada, sest tulevikus võib cyclo-cross jõuda taliolümpiamängude kavva. Seetõttu pole võimatu, et Kukk osaleb esimese Eesti jalgratturina taliolümpial.