Mihkel Räim kaotas Türgis liidrisärgi

Teise ja kolmanda koha jagasid itaallase järel belglased Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) ja Kenneth van Rooy (Sport Vlaanderen – Baloise). Võitjaga sama aja said 36 ratturit. Peagrupp läks pooleks, kui sõidetud oli ligi 50 kilomeetrit. Eestlasi esimeste seas ei olnud. Räim lõpetas etapil 77. kohal, Aksel Nõmmela (Bingoal-Wallonie Bruxelles) aga kohe tema järel 78. kohal. Mõlemad kaotasid võitjale viis minutit ja 17 sekundit. Norman Vahtra (Israel Start-Up Nation) kaotas võitjale 14.44 ja sai 120. koha.

"Kõvasti raskem päev, kui arvasime või ennustasime. Seda nii pakutud tempo juures kui ka profiilis. Tõusud ei vastanud sajaprotsendiliselt sellele, mis oli paberitele märgitud ehk siis need olid kõvasti kangema kraadiga või mõõdetud valest kohast. Igatahes olid tingimused kõikidele samad," kirjutas Räim sotsiaalmeedias.

"Tänane plaan ei olnud minu liidrisärki tingimata kaitsta, see oleks olnud liialt suur töö ja kuna ma kokkuvõttes nagunii esirinnas ei lõpeta, siis oli mõistlik meil mängu jälgida ja suuremate gruppidega kaasa minna. Kohe alguses oli tempo päris kõva ja esimene tõus oli juba 15 kilomeetri peal. Armu ei antud, aga kannatasin ära kenasti. Tulid veel mõned tõusud ja anti korralikult minna, aga enamasti püsis grupp koos," jätkas Räim.

"Seejärel keerasime väiksemale teele, kus oli üles-alla, parem-vasak. Olime peagrupi esirinnas ning üks kontinentaalmeeskond läks ette tempot tegema. Nad alustasid väga usinalt ja mõtlesin korra, et mida nad teevad, tõus pole ju veel alanudki, aga tänu kurvilisele teele oli peagrupp väga pikk. Niisiis keerasime tõusule, olin viiendal positsioonil ja kus alles siis mehed hakkasid tammuma. Sellist asja pole ammu näinud. Viimati tundsin sama tunnet paar aastat tagasi Hispaania võidusõidul, kus Portugali poisid alustasid tõusu mõne mehe sprindinumbritega. Minu jaoks oli uskumatu, et nad sellist tempot suutsid hoida ja lasin ennast natuke vajuda, et oma tempoga minna, kuna tõus oli pikk ja ma tean oma limiiti. Hoidsin kontakti mõne teise sprinteriga, kes eelduste kohaselt peaks tõusu päris hästi ronima, aga sellest ei olnud täna kasu. Grupi esimesse poolde jäi ca 50 meest ja kiireid mehi väga vähe, mõned üksikud. Minul väga huvi polnud taga tööd teha, kuna kolm meie meest olid ees," kirjeldas Räim.

"Pärast tulid tagant veel mitu punti järgi ja siis hakkas väga tugevasti sadama vihma ja rahet. Tänase ilma järgi ma küll aru ei saanud, miks inimesed siia elu nautima tulevad - kaheksa kraadi, tuul ja kõik vettis. Sõitsime mõõduka tempoga lõpuni, et väga ära ei külmuks," lisas Räim.

Kokkuvõttes tõusis liidriks Lonardi, kes edestab Van Rooy kahe ja Vermeerschi nelja sekundiga. Räim jätkab 53. kohal (+5.17), Nõmmela 61. (+5.27) ja Vahtra 117. positsioonil (+14.54).

Kolmandal etapil sõidavad ratturid 101,6 kilomeetrit ja see lõpeb seitsme kilomeetri pikkuse tõusu otsas. Velotuur lõpeb pühapäeval.