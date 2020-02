Daisy Kudre sihib EM-il kohta kuue seas

Jaanuarikuus jäid kodused suusaorienteerumise võistlused ära. Põhjust pole vaja kaugelt otsida - lumepuudus kummitab kõiki talisportlasi. Kudre on aga viimased kuud veetnud Šveitsis, Norras ja Soomes treenides, põhjanaabrite juures ka sealse koondise katsevõistlused võitnud.

"See aasta ma teadsin, et tahan kohe hooaja alguses tugevas konkurentsis ja heades tingimustes treenida," lausus Kudre ETV-le. "Käisin Norras ja Šveitsis spetsiifilistes suusaorienteerumise laagrites, kus sai igapäevaselt tehnikatrenni teha, mida Eestis, kus detsembris lund ei ole, seda ei saa. Tunnen, et see on väga positiivset mõju avaldanud."

Spetsiifilisemateks suusatreeninguteks on omad põhjused, sest sihid on selged ja motivatsioon laes: järgmisel talvel toimub koduradadel Käärikul suusaorienteerumise MM.

"See on kõige suurem siht. Unistus on võita medal. See aasta on hooaja kõige tähtsamad võistlused Euroopa meistrivõistlused, toimuvad märtsi alguses Venemaal Hantõ-Mansiiskis. Seal top kuus on selline koht, mis suurt heameelt pakub."

Kui kõik hästi õnnestuma peaks ja tali järgmisel aastal taeva ei jää, kas siis kodurajad tulevad just meie orienteerujatele eriti kasuks?

"Eesti suusaorienteerumise maastik ja võrgustik on väga teistsugune," vastas Kudre. "Konkurendid Eestis väga palju võistlemas käinud ei ole. Kindlasti on see eelis maastikutüübi tundmise poolest."

Suusaorienteerumise EM algab Venemaal 8. märtsil.