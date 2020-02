Daisy Kudre sõitis MK-sarjas välja karjääri paremuselt teise tulemuse

Esimesel võistluspäeval võisteldi sprindis. Heades lumeoludes toimunud võistlusel saavutas Eesti koondise esinumber Daisy Kudre kuuenda kohaga oma elu paremuselt teise koha MK-sarjas.

Daisy Kudre eile: "Olin endale eesmärgiks seadnud kuue parema hulka jõudmise. Selle plaani ma ka täitsin, kuid ei saa sellegipoolest oma tänase sooritusega rahule jääda. Rada oli väga kiire ja suhteliselt tehniline, keerukust lisas mitmete kaardistamata lumesaanijälgede ja otselõikamise võimaluste esinemine maastikul, mis kutsus esile päris suuri orienteerumisvigu ka favoriitide seas. Tundsin ennast füüsiliselt igati konkurentsivõimelisena ja suutsin vältida suuri vigu, kuid kolm-neli umbes kümnesekundilist eksimust lipsas siiski sisse. Finišeerides olin üllatunud, et sain sellise sõiduga nii kõrge koha, aga täna oligi selline võistlus, kus võitsid kõige vähem vigu teinud sportlased. Homsel tavarajal püüan leida sujuvama sõidustiili, täna ei õnnestunud seda tabada."

Maailma esinumber, rootslanna Tove Alexandersson, jätab käesoleva suusaorienteerumise hooaja vahele, kuid ka temata saavutas Rootsi naiskond esimese ja kolmanda koha, teine koht läks Norrasse. Võitis rootslanna Magdalen Olsson (12.54), kes edesas norralannat Evine Westli Anderseni (13.24) ja kaasmaalannat Linda Lindkvisti (13.32).

Daisy Kudre aeg oli 13.42. Doris Kudre oli 22. (14.57) ja Epp Paalberg 26. (15.31).

Meeste lõpuprotokoll oli märksa tihedam, kuus kiiremat mahtusid 15 sekundi sisse. Võitis venelane Andrei Lamov (13.22), kellele järgnesid norralased Jörgen Baklid (13.24) ja Lars Moholdt (13.26).

Mattis Jaama lõpetas ajaga 14.36, mis andis talle 21. koha.

Mattis Jaama: "Tänase tuli olla keskmisest tähelepanelikum, kuna maastikul oli omajagu mootorsaanide poolt sõidetud lisajälgi ja mitmeid lõikeid. Suutsin need enamasti enda kasuks pöörata, kuid siiski tuli sisse ka üks suurem viga, mis mu lõpuprotokollis vähemalt viie koha võrra tahapoole nihutas. Ma ei saa rahule jääda oma kaardilugemise sujuvusega, mis põhjustas veel mõned väiksemad vead. Füüsiliselt jõudsin pingutada küll, kuid kindlasti pole mu seisund vormikõvera tipus. Siit saab paremaks minna! Loodan, et tänane võistlus oli hea lahtisõit järgnevateks distantsideks, kuna rahulolu tänane sõit veel ei pakkunud."

Juunioride MM-il tegi väga tubli soorituse Sander Pritsik, kes kaotas ajaga 11.46 võitjaks tulnud soomlasele Niklas Ekströmile vaid 1.04 ja teenis 12. koha.

Sander Pritsik: "Tänane rada oli tehniline ja väga kiire. Kuna Eestis on talv olnud üsna vilets, siis mingeid ootusi mul tänaseks ei olnud ja sõitsin pingevabalt. Läksin rajale mõttega oma sõit ära teha, eks siis paistab kuidas tuleb. 12. koht on mulle suur üllatus ja olen sellega väga-väga rahul. See on mu senise karjääri parim tulemus!"

Naisjuunioride seas tuli ajaga 12.07 maailmameistriks rootslanna Elin Schagerström, Mari Linnus kaotas 2.28 ja oli 23.

Noorte EM-i arvestuses võitis tšehh Matyas Stregl ajaga 13.34. Vaid 38-sekundilise kaotusega kõrge kümnenda koha saavutanud Olle Ilmar Jaama oli eile siiski rahulolematu: "Sõiduga täna rahule ei jää. Üldplaanis läks kõik hästi, aga ühe punktiga mängisin kõik poodiumivõimalused maha. Õnneks sain kinnitust, et vorm on hea ning siit saab hea tundega homsesse starti minna."

Teiste Eesti poiste kohad: 18. Mehis Udam, 27. Timo Kudre, 28. Chris Marcus Krahv, 30. Nansen Palo, 31. Maanus Udam.

Neidude seas võidutses venelanna Julia Hrennikova (12.41). Parima eestlasena oli Birgit Rõõm 13. (+2.32). 23. koha sai Liis Marii Kaso ja 25. Leana Jete Korb.

Pühapäeval võisteldakse tavarajal.