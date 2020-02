Jaama sai MK-etapil kõrge viienda koha, Kudre üheksas

Ühisstardist toimunud võistlusel püsis Mattis Jaama kogu võistluse vältel paremate hulgas. Väga tasavägise võistluse finišis mahtus meeste esikuuik 30 sekundi sisse. Mattis Jaama alistas lõpuspurdiga soomlase Tero Linnainmaa.

Võidu pälvis suusaorienteerumise tituleerituim atleet maailmas, 46-aastane kaheksakordne maailmameister Eduard Hrennikov Venemaalt. Teise koha saatuse otsustas kolme mehe heitlus finišisirgel.

Mattis Jaama: "Täna õnnestus rajal kõik väga hästi: orienteerumistehniselt ei tulnud sisse ühtki viga ja ka sõit sujus. Ma ei kukkunud kordagi ega jäänud teiste taha ummikutesse kinni, sain omas rütmis sõita. Rajaprofiil oli ka sobiv, rada kulges suuremas osas mööda paaristõukeid nõudvaid kitsaid radu, kuid need paiknesid pigem lauge reljeefiga maastikuosal. Ühisstardist võistlused sobivad mulle."

Varem on Mattis Jaama olnud edukas eelkõige sprindidistantsidel, kus ta on EM-il saavutanud viienda koha (2017 Soomes) ja MK-etapil 12. koha (2018 USA-s).

Kui meeste esiviiskus olid viie erineva riigi sportlased, siis naiste seas jagus esiviisiku kohti vaid Venemaa ja Rootsi sportlastele. Daisy Kudre oli kuues, võitjaks tuli venelanna Alena Trapeznikova.

Daisy Kudre: "Olen natuke pettunud, et ei suutnud ühisstardist lühirada nii sujuvalt sõita kui oleksin tahtnud. Lasin rajal end häirida minust selgelt aeglasemalt sõitnud, kuid möödasõitu mittevõimaldanud kaasvõistlejatest, mistõttu tegin vähemalt pooleminutilise vea. See viga tõukaski mu välja esikuuikust. Esikolmikusse pääsemiseks olnuks täna siiski olnud vaja ka paremaid teevalikuid. Raja lõpuosas suutsin jälle endast maksimumi anda ja see teeb heameelt - füüsiline vorm on järelikult hea."

Eesti koondise tippude hooaja peamised eesmägid on seotud Venemaal Hantõ-Mansiiskis märtsi algul toimuvate Euroopa meistrivõistlustega.

Rootsis lõpeb võistlusprogramm kolmapäeval teatesõitudega.