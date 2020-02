Lillemets: olümpiaga läheb keeruliseks, aga minu kindel siht on EM

Üksikaladel tegi Risto Lillemets neli isiklikku rekordit: avapäeval kaugushüppes ja kuulitõukes ning pühapäeval tõkkesprindis ja teivashüppes. 60 meetri tõkkejooksu tulemus 8,21 ning teivashüppes ületatud kõrgus 5 meetrit ja 10 sentimeetrit andsid Lillemetsale viimase ala eel Maicel Uibo ees rohkem kui 100-punktilise edu.

Eesti meistritiitel oli seega jooksurajal vaid vormistamise küsimus, kuid üks eesmärk - jõuda seitsmevõistluses 6000 punkti meeste klubisse - jäi napilt täitmata. 1000 meetrit läbis Lillemets ajaga 2.49,83 ning sai kokku 5996 punkti. Oma seitsmevõistluse rekordit parandas ta ligi 200 punktiga.

"Kogu sügisene ettevalmistusperiood on läinud nii nagu loodetud ja siit on ka näha tulemused," rääkis Lillemets intervjuus ERR-ile. "Mina olen väga rahul. Tegin need tulemused ära, mida mõtlesin, et võiks tulla ja kindlasti oli ka ületusi, näiteks kuulitõuge ja teivashüpe."

"Need jäävad ikka pikaks ajaks kripeldama," sõnas Lillemets neljast punktist, mis jäid teda 6000 silmast lahutama. "1000 m läks natuke õnnetult, jäin kohe alguses karpi, aga eks olen ise rumal. Siit on midagi järgmiseks korraks kaasa võtta, tuleb ise alguses julgelt peale minna."

Teise võistluspäeva sissejuhatuseks langes tõkkesprindiga medalikonkurentsist Hans-Christian Hausenberg ning esikohaheitlust silmas pidades loovutas palju punkte ka Maicel Uibo, lõpetades ajaga 8,50. Ühel oma trumpaladest - teivashüppes - ületas maailmameistrivõistluste medalimees kõrguse 5.20 ning teenis alavõidu, kuid kokkuvõttes tuli leppida seitsmevõistluses neljanda kohaga ning Eesti meistrivõistluste arvestuses hõbemedaliga. Kui võistluse võitja Jorge Urena kogus 6091 punkti, siis Maicel Uibo punktisummaks tuli 5924.

"Kahjuks ei olnud paljudel aladel selline tulemus, mida soovisin rahvale näidata," tunnistas Uibo. "Loodetavasti kõrguses ja teibas sain midagigi pakkuda. Kuulitõuge oli okei, 60 m, kaugus ja tõke läksid suhteliselt aia taha."

"Kui vaja oli, sai publiku enda taha," rääkis Uibo Lasnamäe hallis valitsenud atmosfäärist. "Muusikat keerati kõvemaks ja sai plaksu taha, selles suhtes oli väga okei. [Kodused konkurendid] väga ei üllatanud, nad on hästi teinud. Ma arvan, et seda oli oodata."

Vaid 14 punkti Uibost vähem ehk 5910 punkti kogus Eesti meistrivõistluste kolmas mees Taavi Tšernjavski. Tema parandas oma seitsmevõistluse rekordit ligi 150 punktiga.

Kui Maicel Uibo jätkab ettevalmistust olümpiahooajaks Eesti koondise esinumbrina, siis Risto Lillemets ja Taavi Tšernjavski unistavad pääsust Euroopa meistrivõistlustele. Selle võimaluse annaks tänavu näiteks kümnevõistluse Eesti meistritiitel eeldusel, et võidutulemus on üle 8000 punkti.

"Olümpiaga läheb võib-olla keeruliseks, aga EM on kindel siht mulle," tõdes Lillemets. "Annan endast parima, et saaksin Eestit Pariisis, kuhu ma olen ammu soovinud minna, esindada!"

Naiste viievõistluses tuli Eesti meistriks Mari Klaup-McColl isikliku rekordiga 4122 punkti. Viievõistluse võitja ukrainlanna Alina Šuhh kogus 4518 punkti.