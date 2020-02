Reali tagamängija kordas Euroliiga rekordit, Žalgiris kaotas liidrile

Külalismeeskond Real viskas avaveerandil koguni 41 punkti ja juhtis korraks ka 23 silmaga, teisel neljandikul rollid vahetusid ja võõrustajad võitsid selle 35:9. Kolmandal veerandajal tegi Real taas 14:0 spurdi ja sellest kaotusseisust Alba enam välja tulla ei suutnud.

Kaks minutit enne lõpusireeni vigadega pingile langenud Reali argentiinlasest tagamängija Facundo Campazzo arvele jäi 19 korvisöötu, millega ta kordas Stefan Jovici Euroliiga rekordit. Avaveerandil jagas Reali tagamängija kaaslastele koguni 11 resultatiivset söötu. Hispaania tippklubi resultatiivseimad olid 27 punkti visanud Jaycee Carroll ja Anthony Randolph.

Kaunase Žalgiris andis liiga liidrile Anadolu Efesele lahingu, kuid sai siiski 91:96 kaotuse. Türgi klubi eest olid resultatiivsed vaid kuus meest, enim, 25, viskas kõik 11 vabaviset tabanud Shane Larkin. Zach Leday viskas Žalgirise kasuks 22 ja KC Rivers 21 punkti.

Tabeliliidrina jätkaval Anadolu Efesel on 21 võitu ja kolm kaotust, Realil on teisena 18 võitu ja kuus kaotust. Žalgiris on üheksa võidu ja 15 kaotusega tõusnud 13. kohale, tihedas konkurentsis lahutab neid play-off'i kohast kaks võitu.