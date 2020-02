Euroliiga: võidulainel jätkav Žalgiris alistas Olympiakose 25 punktiga

Võõrustajad võitsid avaveerandi viie silmaga ja poolajaks kasvatati edu üheksale. Kolmandal veerandil oli Leedu klubi vastastest parem juba 12 punktiga ja kokkuvõttes alistati külalised 25 punktiga.

Võitjate parimana viskas Arturas Milaknis 19 punkti. 12 punkti said kirja Thomas Walkup, KC Rivers ja Martinas Geben. Olympiakose resultatiivseim mängija oli 15 punkti toonud Sasha Vezenkov.

Moskvas tuli tiitlikaitsja CSKA-l vastu võtta hooaja seitsmes kaotus, kui tabeliliider Anadolu Efesele jäädi alla 80:82. Võitjate parimaks osutus 23 punkti loopinud Shane Larkin, CSKA eest sai 20 punkti kirja Mike James.

Liigatabelis jätkab Kaunase Žalgiris üheksa võidu ja 14 kaotusega 12. kohal, Olympiakos on samade numbritega 13. positsioonil. Moskva CSKA on 16 võidu ja seitsme kaotusega neljas, liider Anadolu Efesel on 20 võitu ja kolm kaotust.