Täna Melbourne'is toimunud 89-kilomeetrise võidukihutamise finišijoone ületas eestlane viiendal positsioonil, velotuuri esimesel etapil oli ta saanud neljanda ja kolmandal etapil kolmanda koha.

"Korra tekkis moment, kus kõik kahtlesid, kas alustada sprinti või ei, sest tõus oli kõigil hapniku kinni löönud," kommenteeris Räim tänast sõitu. "Nägin oma võimalust ja alustasin sprinti paremal pool, aga samal hetkel keegi aimas seda ja mind suruti aedade poole."

"Pidin korra pidurit vajutama ja kuna tee ääres oli ca 50 cm munakivi osa, siis tõmbas ka see veel hoogu maha ja korralikku sprinti ma ei saanudki teha. Kahju, et head jalad jäid realiseerimata. Ma ei ütle, et oleksin kindlasti võitnud, aga usun, et olin poodiumikohta väärt."

Punktiarvestuse kokkuvõttes oli 26-aastane Räim kümne punktiga kümnes, velotuuri üldarvestuses sai ta 51. koha.

67. korda toimunud mitmepäevasõidul triumfeerisid kolmikvõidu teeninud kohalikud ratturid. Esikohale tuli Jai Hindley (Sunweb), kellele järgnesid Sebastian Berwick (St. George) ja Damien Howson (Mitchelton-Scott).

"Austraalia turnee sai selleks korraks läbi," tõdes Räim. "Kui algselt pidin siit otse edasi minema Hiina Hainani velotuurile, siis salakavala viiruse tõttu on võistlus teadmata ajaks edasi lükatud."

Nii sõidab eestlane selle asemel hoopis 20.-23. veebruaril toimuval Antalya velotuurile Türgis.