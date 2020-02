Eva-Lotta Kiibus valmistub haige jala kiuste MM-iks

Euroopa meistrivõistlustel seitsmenda koha saavutanud Eva-Lotta Kiibus teeb Rocca al Mare Uisukoolis nii tantsupõrandal kui jääl treeninguid teibitud ja seotud vasaku jala hüppeliigesega, mille tiitlivõistlusel lühikava eel välja väänas.

"Hetkel on kergelt sinine. Aga midagi ekstreemselt hullu ei ole," kommenteeris uisutaja ise olukorda ETV-le. "Maa peal saab kõike teha ja jää peal ka. Natuke ebameeldiv, aga ei midagi hullu."

Valu ja ehmatus - vabakava eel kukkus ta halvasti ka põlvele - lisasid Kiibusele veel rohkem tahet end tõestada ja nii kruvis ta EM-il oma rekordi 181 punktini.

"See näitab mulle endale, kui palju enamaks ma veel võimeline olen ja kui palju mul sees veel varu on. See annab mulle väga palju enesekindlust juurde," ütles Kiibus.

15-punktiline rekordiparandus ja kristallpuhas sõit vabakavas andsid ka treener Anna Levandile selge kinnituse, et treeningutel on tehtud õigeid otsuseid.

"See praegune tulemus näitas, et ikkagi kõik me oleme õigel teel. Lihtsalt see pidi tulema see hetk. See pidi kõik kokku tulema nagu pusle. Ma usun küll, et see ei ole juhuslik tulemus."

Suurem enesekindlus südames, valmistutakse nüüd Kanadas toimuvateks maailmameistrivõistlusteks. "Mulle meeldib hüpata. Väga ei meeldi piruetid, aga tean, et pean neid tegema," tunnistas Kiibus.

"Need on kuidagi üksluised. Aga Anna ütleb, et saan veel paremini ja peaksin neid piruette veel palju-palju paremini tegema. Nii et teen neid veel rohkem."

Ja retsept on piruettide puhul lihtne - mida kiiremad, seda hinnatumad. Aga treenida ei saa vaid ühte elementi, ikka kõiki komplekselt.

"Piruetid sõltuvad sellest, kuidas hüpped on tehtud. Hüpped sõltuvad sellest, kuidas sõit läheb," selgitas Levandi. "Kas teeb õigesti või valesti sissesõidu. Koreograafia sõltub sellest, kui õigesti kõik on tehtud - siis on head emotsioonid."

Eelkõige harjutatakse Levandi sõnul treeningutel mõtlemist nagu võistlustel.

"See on kõige keerulisem! Mõtted tohutult segavad," tunnistas treener. "Saaks aju välja panna, kapi sisse ja tühja peaga minna võistlema. See oleks minu arust ideaalne sooritus. Keha teab kõike kõige paremini, kui just pea ei sega."

Sajaprotsendiliselt terve ja ideaalses vormis peaks Kiibus olema 18. märtsil, kui Montrealis algavad maailmameistrivõistlused ja kohe avapäeval on kavas naiste lühikava. Iluuisutamise MM-võistlusi näeb ka ETV+ kanalil.