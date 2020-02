Puhta lühikavaga uue rekordi uisutanud Kiibus hoiab Tallinnas 2. kohta

Tallinnas algas Rahvusvahelise Uisuliidu kalendrisse kuuluv turniir Tallink Hotels Cup iluuisutamises, millest võtavad erinevates vanuseklassides osa ligemale 400 võistlejat 19 riigist. Naiste konkurentsis teeb kaasa ka tänavuste Euroopa meistrivõistluste seitsmes Eva-Lotta Kiibus, kes on lühikava järel teisel kohal.

Treener Anna Levandi õpilane uisutas laupäeval puhta lühikava ja viis oma rekordi 64,94 punkti peale. Varasemat rekordit parandas Kiibus viie punktiga. Esikohta hoiab lühikava järel 65,25 punktiga venelanna Anastasija Guljakova ja kolmas on 62,23 punktiga valgevenelanna Viktoria Safonova.

Eestlastest on naiste konkurentsis võistlustules veel Gerli Liinamäe, kes on 57,65 punktiga viies ja Annely Vahi, kes on 50,68 punktiga kaheksas.

Meeste konkurentsis hoiab lühikava järel samuti teist kohta 81,50 punktiga Aleksandr Selevko. Esimesel ja kolmandal kohal on venelased Aleksandr Samarin ja Jevgeni Semenenko, kel on punkte vastavalt 82,89 ja 79,98. Mihhail Selevko on 76,44 punktiga hoidmas neljandat kohta.

Naisjuuniorite seas hoiab liidrikohta Niina Petrõkina, kes sai lühikava eest 60,71 punkti. Teine on venelanna Anastasija Samofalova (51,22 p) ja kolmas Nataly Langerbaur (48,05). Teistest Eesti naisjuunioritest on Jelizaveta Davydova (38,27) 13. ja Marianne Must (32,69) 19. kohal.

Meesjuuniorite parim on lühikava järel Arlet Levandi (62,87). Tema järel on teisel ja kolmandal kohal venelane Petr Šarovikov (46,75) ja austerlane Juan Camilo Gaviria Yusti (46,75). Jegor Martšenko hoiab 46,14 punktiga neljandat kohta.

Vabakavad sõidetakse Škoda jäähallis pühapäeval.