Eva-Lotta Kiibuse karjäär algas venna rulluiskudel

"Neljasena tulin juba trenni. Enne seda vanemad nägid, kuidas ma kodus sõitsin venna rulluiskudega toas ringi ja mulle meeldis see," meenutas Kiibus intervjuus ETV-le.

"Siis nad tõid mu jää peale - jää peal meeldis veel rohkem ja mitte halvasti ei tulnud välja! Kuna mul oli huvi, tekitas vanematele selline sport huvi, kuna polnud kokkupuudet ja siis panid trenni ja nii see läks."

Uisutaja sõnul ei eeldanud vanemad temalt suuri saavutusi. "Nad lihtsalt nägid, et mulle meeldis. Nad ei pannud mind selle eesmärgiga [trenni], et must olümpiavõitjat kasvatada," lausus Kiibus.

Tema vanemad iluuisutamise spetsialistid ei ole ja erinevaid hüppeid veel väga hästi ei erista. "Nad toetavad mind väga palju. Eks neil lähevad need sassi ja nad väga ei tee vahet. Ema juba natuke eristab. Nad mõlemad püüavad väga neid elemente eristada."

Teadmine, et vanemad tema etteasteid jälgivad, Eva-Lottat ei sega. Pigem vastupidi. "Ma ei mõtle väga sellele. Aga ilmselt mulle ikka meeldib, kui nad vaatavad. On, kellele veel rohkem sõita."