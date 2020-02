Levandi: rehade peal jalutades kasvab noor inimene kiiremini ja paremini

Paar nädalat enne suurepärase isikliku rekordi ja seitsmenda kohaga lõppenud EM-i oli ta Lausanne'i noorteolümpial tükk maad tagasihoidlikuma tulemusega alles 14.

"Mis juhtus Lausanne'is?" küsis Levandi. "Ootused olid juba seal. Ja õigustatud lootused. Eestikatel ta juba näitas 180+ summat. Ehk siis oli väga suur võimalus noorte olümpiamängudel ka hästi edukalt võistelda."

"Ta mõtles ja ta pingutas üle. Ta nägi, kui kohutav tulemus võib olla, kui küpsed üle. Selles valdkonnas tegime õiged järeldused, on palju räägitud-arutatud-mõeldud, mis oli valesti ja kuidas oli valesti."

"Noor inimene rehade peal jalutades kasvab kiiremini ja paremini," kirjeldas Levandi tagasilöökidest õppimist. "On nii valus, et mõistus tuleb kiiremini kohale."

Uisutaja juhendaja tunnistas, et altminekud mõjuvad enesekindlusele. "Teeb ja teeb ja teeb tööd ja ikkagi kuidagi õiget tulemust ei ole. Võib-olla hakkab isegi enesekindlus kaduma, kaasa arvatud minul," lausus Levandi.

"Hästi töökas, tubli ja sihikindel, arukas ja intelligentne sportlane, kes ise mõtleb oma peaga, teeb otsuseid. Aga ikka ei ole tulemust, mis peaks juba olema."

"See praegune tulemus näitas, et ei - me oleme ikkagi õigel teel!" kinnitas Levandi. "Lihtsalt see pidi kokku tulema nagu pusle. Ma usun küll, et see ei ole juhuslik tulemus. Võib teha paremini ja vähe kehvemini, aga mõistmise, mismoodi peab võistlema, on ta ära tunnetanud."