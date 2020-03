Venemaa kergejõustikuliit tunnistab võltsdokumentidega seotud õiguserikkumisi

Venemaa kergejõustikuliidu uus president Jevgeni Jurtšenko tunnistas oma riigi sportlaste õiguserikkumisi, mis on seotud võltsdokumentidega, palus vabandust ja loodab, et nad võetakse World Athletics'i liikmete hulka tagasi.

"Aktsepteerin täielikult föderatsiooni vastu esitatud süüdistusi, mis on seotud eelmise juhtkonna tegevusega," ütles Jurtšenko esmaspäevases avalduses, viidates kõrgushüppaja Daniil Lõssenko juhtumile. "Ma loodan väga, et meie hilinenud ülestunnistused ja vabandused võimaldavad eemaldada Venemaa kergejõustiklastelt keelu osaleda rahvusvahelistel võistlustel ja võimaldab meil uuesti saada World Athletics'i liikmeks."

Venemaa kergejõustikuliit heideti liikmesriikide hulgast välja peale 2015. aastal lahvatanud dopinguskandaali. Peale seda on lubatud Venemaa sportlastel osaleda rahvusvahelistel võistlustel neutraalsete sportlastena, kui nad on oma puhtust tõestanud. Mullu võitsid nad näiteks maailmameistrivõistlustelt kuus medalit. Peale kõrgushüppaja Lõssenko juhtumit, kus Venemaa kergejõustikuliit aitas korduvalt kinni mätsida sportlase puudutud dopinguproove, külmutati venelaste õigus osaleda rahvusvahelistel võistlustel neutraalsete sportlastena. Tokyo olümpiamängude eel paneb see Venemaa raskesse olukorda.

Eelmine kergejõustikuliidu president Dmitri Šljahtin astus ametist tagasi mullu novembris peale seda, kui teda ja veel kuute inimest süüdistati rahvusvahelise kergejõustikuliidu egiidi all tegutseva organisatsiooni Athletics Integrity Uniti (AIU) poolt kergejõustikuliidu uurimise tahtlikus takistamises.