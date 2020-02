Kolmapäeval selgus, et Otepääle planeeritud kahevõistluse MK-etapp tuleb lumepuudusel ära jätta. Praeguse seisuga on suure küsimärgi all ka laskesuusatamise EM, mis peaks toimuma veebruari lõpus.

Lumekriiside lahendamisele aitaks kaasa kunstlume tootmise konteiner, millega oleks võimalik töötada isegi plusskraadide juures. Tehnoloogia on suusamaailmas kasutust leidnud varsti kümmekond aastat.

"Tegemist on sisuliselt külmkapiga. Vesi külmutatakse, see hakkab paisuma, tekib jää ja siis see jää purustatakse ning tekib lumekristall, mis puhutakse konteineri teisest otsast välja. Nullkraadi juures, kus tavaliste lumekahuritega lund toota ei saa, on see kindlasti võimalus ja kõige efektiivsem," rääkis SA Tehvandi Spordikeskus juhatuse liige Jaak Mae intervjuus ERR-ile.

Tehvandi keskus on pidanud konteineri soetamise plaani juba mitu aastat. Kultuuriministeeriumile on esitatud ka vastav taotlus, ent seni pole riik projekti jaoks raha leidnud. Tehvandile sobilike konteinerite hinnad jäävad vahemikku poolest miljonist kuni miljoni euroni.

Investeeringutaotlusi on riigieelarves väga palju. Meie kindlasti üritame selle ära põhjendada. Ta ei ole summana sedavõrd suur, et seda ei saaks käsitleda teiste investeeringute kõrval. Kui me toome siia kõrvale Rahvusraamatukogu 50-60 miljonit, siis see on hoopis teises suurusjärgus investeering," rääkis kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn.

Asekantsler Pürn ei näe võistluste ärajäämises Eesti riigile otsest mainekahju. Pikas perspektiivis on ta aga selgelt seisukohal, et Tehvandi keskusele tuleb süsteem hankida. Parimal juhul saaks otsuse raha eraldamisest langetada tänavu märtsis-aprillis. Summa eraldataks järgmiseks aastaks.

"Kogu selle suure investeeringumahu juures, mida sellesse võistluskeskusesse on pandud, on tegemist väikse summaga, aga kui lumevaesel talvel seisab see keskus jõude, siis jäävad ära ka tulud, mis kaasnevad rahvusvaheliste võistluste korraldamisega ja loomulikult kogu keskuse funktsioneerimine on ka häiritud," jätkas Pürn.

Kunstlume tootmise konteineri olemasolu muutub tippvõistluste korraldusõiguse taotlemisel järjest tugevamaks argumendiks.

"Kunagi oli see, et on lihtsalt kunstlume tootmise süsteem, et seal on võimekus seda teha. Seejärel tekkis üle suve hoitava lume vajadus ja tänasel päeval on suurtel keskustel need olemas ja rahvusvahelised alaliidud annavad sinna võistlused, kus on lumegarantii täielikult olemas," lisas Mae.

Laskesuusatamise EM-ini jääb vähem kui kuu. Ühe kunstlume tootmise konteineri soovib Tehvandi keskus sündmuse eel Kesk-Euroopast rentida.