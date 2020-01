Tippkorvpallur jätab hooaja vahele, sest loodab süütut meest vangist päästa

Kahekordne olümpiavõitja ja neljakordne naiste NBA meister Maya Moore andis teada, et jätab algava korvpallihooaja ja Tokyo OM-i vahele, sest loodab kaasa aidata USA õiglussüsteemi reformimisele.

Moore usub, et 16-aastaselt sissemurdmise ja relvastatud rünnaku eest 50 aastaks vangi mõistetud Jonathan Irons on süütu ja pühendab algava aasta tema toetamiseks. Moore, kelle ristivanemad on tegevad USA vanglasüsteemi usuprogrammides, tutvus nüüd 39-aastase mehega juba 2007. aastal.

"Ma ei taha oma elus praegu midagi muuta," sõnas Moore New York Timesile. "Korvpall ei ole praegu minu jaoks esikohal. Mul on olnud võimalus puhata ja suhelda oma lähedastega, olla nende jaoks pärast pikki, reise täis aastaid taas olemas. Ja ma olen saanud olemas olla ka Jonathani jaoks."

Moore rääkis New York Timesile, et ta ei ole veel karjääri lõpetanud, kuigi tal jääb vahele juba teine hooaeg järjest. Ka eelmine aasta möödus Moore'i jaoks Ironsit toetades.

Moore'i peetakse üheks kõigi aegade parimaks naiskorvpalluriks. Ta nimetati 2014. aastal WNBA kõige väärtuslikumaks mängijaks ning aasta enne seda liiga finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks. 2014. aastal võitis Moore sama auhinna korvpalli MM-il, kahel korral on ta kroonitud naiste Euroliiga meistriks.