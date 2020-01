Nadalilt pallitabamuse saanud pallitüdruk: tema lahkus liigutas mind

Vahejuhtum leidis aset Nadali teise ringi mängus Federico Delbonise vastu. Nadal läks kohe pärast tabamust neiu juurde, et veenduda, et temaga on kõik korras ja andis siis 13-aastasele tüdrukule põsemusi. "Tema jaoks see ilmselt polnud hea hetk. Olin tema pärast nii hirmul, ausalt," ütles Nadal pärast mängu. "Pall liikus kiiresti ja tabas teda täpselt vastu pead. Ta on tohutult vapper tüdruk!"

Reedel postitas Nadal pildi endast koos Anitaga ja kirjutas: "Mul oli võimalus täna tema ja tema perekonnaga kohtuda. Olen väga õnnelik, et temaga on kõik hästi pärast hirmsaimat kogemust, mis mul on tenniseväljakul olnud. Anita on vapper tüdruk!"

Anita ise andis intervjuu Wide World of Sportsile, tunnistades, et Nadal on tema lemmikmängija. "Ma ei osanud midagi sellist oodata," õhkas Anita pärast Nadaliga kohtumist. "Ta küsis, kas minuga on ikka kõik korras ja rääkis endast. Nii tore oli temaga kohtuda ja rääkida."

Anita on esimest aastat pallitüdruk ja oli neljapäeval esimest korda Austraalia lahtiste peaväljakul ametis. "See polnud väga valus," rääkis ta Nadalilt saadud pallitabamusest. "Mind liigutas Nadali lahkus. Tavaliselt kui palliga pihta saad, siis enamik tennisemängijaid küsib lihtsalt, kas sinuga on kõik hästi, aga nad ei suhtle sinuga nii palju nagu Nadal. Ma ei osanud seda oodata."

???? She was very brave! https://t.co/4RS8Xz80Xb — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 23, 2020

Had the chance to meet her and her family today. So happy she is well after the scariest moment I've had on a tennis court. Annita is a brave girl! ???????????? pic.twitter.com/FDZGermA44 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 24, 2020