Iluuisutamise EM-i korraldada aitava Margus Hernitsa sõnul vajab ala muutusi

Grazis Rahvusvahelise Uisuliidu tehnilise delegaadina töötav Margus Hernits ütleb, EM-i korraldamine on austerlastele raskeks väljakutseks, sest jääareen pandi maha konverentsikeskuse telki, kus peetakse märtsis ka tennise Davis Cupi mänge. "Üks aasta aega tagasi võeti see reaalne jäähall korraldajatelt käest ära ja koliti telki ja see toob väljakutseid. Me küll saame ehitada ümber jäävälja asju ja tribüüne nii nagu tahame, aga see tähendab, et see hoone ei pea sooja. Tuleb pidevalt kütta, et oleks normaalne temperatuur. Sellistes messi- ja konverentsikeskustes on ennegi tiitlivõistlusi peetud, aga seinad on vähe paremini sooja pidanud," selgitas Hernits ERR-ile.

Hernitsa loodud Eesti IT-ettevõte Sportity teenust kasutavad EM-i korraldajad akrediteerimisel ning Sportity äppi efektiivse infotahvlina. Seda Hernitsa firma äppi kasutas ka hiljuti toimunud Dakari ralli. Mobiiilirakendusest said rallil osalejad ja organiseerijad vaadata jooksvalt võistluse- ja transpordi ajakavasid, juhendeid, skeeme, tulemusi, muudatusi ehk kogu võistlusega seotud infot ning tänavusel Dakaril kasutas Eestis loodud äppi 3000 osalejat/korraldajat. "Ma arvan, et me jõuame kohe 30 000 allalaadimiseni, nii et juba täitsa viisakad numbrid. Seda on kasutatud juba 35 erinevas riigis ja väga erinevatel võistlustel. Meil on praegu 17-18 spordiala, mis on seda kasutanud. Dakar oli huvitav, sest päris palju kasutati – rohkem kui tavaliselt. Tegelikult kogemata kaks aasta tagasi ta uisutamise võistlustele tõime ja tänaseks kasutavad seda kõik Rahvusvahelise Uisuliidu võistlused (iluuisutamine, kiiruisutamine, lühirajauisutamine)."

19 tiitlivõistlustel, sealhulgas kolmedel olümpiamängudel, üksiksõitjana võistelnud ja üle kümne aasta suurvõistlustel korraldajana tegutsenud Hernitsa sõnul vajaks ala suuremaid muudatusi. "Põhjuseid on mitmeid. Meil on probleeme ajakavaga, sest trennid ja võistlused ei mahu ühte päeva ära. Need kaks kava, mis sõidetakse, on minu hinnnagul nii sarnased. Tahaks, et erineva profiiliga sportlastel oleks võimalus teha oma tulemusi. Kõigile ei ole antud seda esinemisoskust ja teistele ei ole võibolla antud seda hüppamise oskust. Kui suuskadel tehakse nii palju erinevaid alasid, siis uisutamises on selline seis, et pead olema hea mõlemas ja seda kaks päeva järjest," selgitab Hernits.

"Nagu spordis ja võibolla mujal me teame, et enne midagi ei juhtu, kui suur pauk kusagil ära ei käi. Seda näitab praegune hindamissüsteem, mis oli võimalik ainult tänu sellele jamale, mis Salt Lake City 2002. aasta olümpiamängudel juhtus."

Iluuisutamise EM-i otseülekanded on 22.–26. jaanuaril nähtavad ETV+ kanalil eesti- ja venekeelsete kommentaaridega ning ERR-i spordiportaalis. Kolmapäeval on esimese alana kell 15.30 teleekraanil meeste lühikava.