Debüüdi teinud Kiibus kindlustas EM-il edasipääsu

Kiibus teenis lühikava eest 59,70 punkti, mis jääb vaid 0,14 punktiga alla tema mullu oktoobris püstitatud isiklikule rekordile.

Kui võistelnud on 24 naist, on Anna Levandi õpilane kolmandal kohal. Kokku on võistlustules 37 naisüksiksõitjat, neist 24 pääsevad edasi vabakavasse.