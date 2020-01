Anna Levandi iluuisutamise EM-i eel: Venemaa tüdrukud on praegu võitmatud

"Ootused on suured. Ma loodan, et EM vastab ootustele ja ei juhtu nii, nagu juhtus Lausanne'is (noorte taliolümpial – toim.), kus ootused olid suured, aga suured olid ka pettumused. Tegime kõik omad järeldused ja loodan, et nii minu õpilane Eva-Lotta Kiibus kui ka meie meesuisutaja Aleksandr Selevko näitavad oma parimat sõitu. Mitmenda koha nad saavutad, sõltub juba sellest konkurentsist, mida teised näitavad ja kuidas kohtunikud hindavad," rääkis Levandi ootustest EM-ile.

Levandi õpilane Kiibus sai noorte taliolümpial üksiksõidus 138,70 punktiga 14. koha, kuid Levandi loodab, et noor iluuisutaja tegi esitusest omad järeldused."[Närvipinge] oli liiga suur. Peale Eesti meistrivõistlusi, kus ta näitas suurepärast tulemust, ta ootas, et ta saab ka seal (Lausanne'is – toim.) sama väärikalt võistelda. Noor inimene kruttis end ilmselt liiga palju üles, aga see on ka kogemus ja eks ta järgmine kord teab, kuidas peab käituma ja suhtuma. Vorm oli suurepärane, aga võistlustel pudenes kõik kahjuks laiali. Eks ta tegi omad järeldused ja ma usun, et järgmine kord läheb paremini."

Naiste iluuisutamises on konkurentsis ülitugev ja seda just Venemaa iluuisutajate seas. Mis on selleni viinud? "[Tulemusi teevad] just tüdrukud, naised ei tee. Selle on toonud see, et Venemaal on väga suur konkurents. On tehtud ka mõned sellised keskused, kus on loodud suurepärased tingimused. Pluss see [treenerite] tiim – Eteri Tutberidze, Sergei Dudakov, Daniil Gleichengauz – nemad valivad parimatest parimad üle terve Venemaa. Sinna tuleb väga suur konkurss ja valitakse kõige andekamad, kõige vastupidavamad ja kõige rohkem eelnevalt treenitud. Valitakse lapsed, kes kõik valdavad juba kolmekordseid hüppeid ja see on juba 10-aastaselt," selgitas Levandi.

"Seejärel hakatakse neid sihikindlalt päevast-päeva treenima, umbes viis-kuus tundi päevas. Nad lähevad koduõppele, igapäevaselt koolis ei käi ja kõik on pühendatud spordile ja tulemustele. Kes peab vastu ja kes suudab, neid me näeme, aga näeme ka seda, et nad vahetuvad kiiresti. Tuleb see neiu iga ja nad ei suuda neid üliraskeid hüppeid enam teha."

"Vene tüdrukuid keegi praegu üle ei löö, nad on praegu võitmatud. Edasi tuleb aga 10–15 uisutajat, kes on praktiliselt samal tasemel. Nendest igaüks võib olla neljas või 14. Kahjuks me medalitest ei räägi, aga edasi on väga huvitav vaadata. Meeste üksiksõidus asi nii selge ei ole."

Iluuisutamise EM-i otseülekanded on 22.–26. jaanuaril nähtavad ETV+ kanalil eesti- ja venekeelsete kommentaaridega ning ERR-i spordiportaalis.