Levandi: vaatamata enne starti välja väänatud jalale, suutis Kiibus kõik asjad ära teha

"Pean ütlema, et väga rahul olen. Olgugi, et see ei olnud täitsa puhas ehk arenguruumi on veel selles kavas, aga arvestades olukorda, mis tekkis viimasel poolel tunnil enne võistlust, siis ma olen väga rahul, et tüdruk suutis ennast maksimaalselt mobiliseerida ja ikkagi tegi kõik asjad ilusasti ära," rääkis Kiibuse treener Anna Levandi võistluse järel intervjuus ERR-ile.

Mis Kiibusel enne starti täpselt juhtus? "Juhtus see, et kui ta tegi põrandal sooja, siis ta väänas oma vasaku jala välja. Kahju on sellest, et ta ei teinud mitte midagi erilist. Lihtsalt tegi ühe sammu tagasi ja läkski nii. Tavaline jooksusaam tahapoole. Seejärel tegi ta kõik, mis oli vaja sel hetkel teha - jalga külmetati kõvasti ja tugev valuvaigisti anti. Homme teibitakse jalga ja täna hoiab külma veel peal ning tugevad valuvaigistid on ka kuni homseni. Selles mõttes tubli, et läks ikkagi julgelt kõikidele elementidele peale ja esitus oli väga ilus. 11. koht Euroopa meistrivõistlustel - loomulikult ma olen sellega rahul," jätkas Levandi.

"Loodame, et ta homme võtab ennast jälle kokku ja vaatamata igasugustele probleemidele suudab oma maksimumi võtta," lisas Levandi, kes homseks vabakavaks ennustusi tegema ei hakkaks. "Vaadates näiteks eilset meeste üksiksõidu võistlust, siis ei õnnestunud mitte midagi. Eva-Lotta kõige suurem saavutus ja kingitus tuleb siis, kui ta saab oma kava lihtsalt puhtana sooritada. See oleks kõige tähtsam. See, mida teised teevad, seda me ei tea. Jää on libe nagu öeldakse. Tähtis on oma programm ära teha."

