Arst Kirdist: eesmärk visata oda sama kaugele või kaugemale on tõeline väljakutse

Rahu ütles "Vikerhommikus", et viimasel ajal küsivad tuttavad teda kohates rohkem Kirdi kui tema enese kohta. "Tõsi ta on. See on suur saaga, mis mulle on kaela tulnud," lausus sportlast abistanud arst. "Võib-olla on õnn see, et keegi minu tervise järgi ei küsi. Kõik küsivad Magnuse järgi. Aga eks peab sellega harjuma. Nii ta on kahjuks!"

Rahu tunnistas, et tegemist ongi erilise juhtumiga. "Teada on ju see, et õlavigastused veel 10-15 aastat tagasi lõpetasid enamikel odaviskajatel karjääri. Tänapäeval on see muutunud. Viimasest ajast on teada palju odaviskajaid, kes on tagasi tulnud. Kui see juhtub oma sportlasega, siis see on tõesti väga eripärane juhtum."

Eesti aasta meessportlaseks valitud Kirdi õlg tuli 6. oktoobril Doha MM-i finaalvõistlusel liigesest välja. Tavalise pealtvaatajana tribüünil viibinud doktor Rahu abiga sai see staadionitunnelis paika ja 19. oktoobril järgnes sellele Magdaleena haiglas Rahu ja soomlasest doktor Urho Väätäineni tehtud lõikus.

Tulevikku on veel vara prognoosida. "Ma arvan, et kõik läheb nagu peab minema. Eks seda on rõhutanud Indrek Tustit ka, et midagi saab öelda alles poole aasta pärast," ütles doktor Rahu.

"Ega Magnuse eesmärk pole see, et õlg ainult hästi liikuma hakkaks, et saaks tavaelus elada. Tal on ju eesmärk visata oda sama kaugele kui enne või isegi natuke kaugemale. See on tõeline väljakutse odaviskes!"

"Oleks mõni teine spordiala, siis selle aja peale - kohe saab kolm kuud mööda - võiks juba midagi öelda," jätkas doktor Rahu. "Viimati nägin Magnust enne spordigalat - seis on hea!"