Kirdi õlavigastus andis spordiarst Rahule viimase tõuke doktoritöö kokkukirjutamiseks

Doktoritööks vajalikud uuringud viis Madis Rahu läbi Põhja-Eesti regionaalhaiglas ja Tartu Ülikoolis. Töö kaitsmine ülikoolis toimus 2. aprillil ajastule kohaselt veebipõhiselt. Madis Rahu on Eesti üks hinnatumaid ortopeede, töö kirjutamine oli talle ühelt poolt sportlik väljakutse, aga teaduskraad on meditsiinimaailmas ikkagi kvaliteedi näitaja.

"Selle järgi teatakse, millega inimene tegeleb," rääkis Rahu intervjuus ERR-ile. "On küll sõbrad olemas ja mul on ka välismaal väga palju sõpru, keda on siia kutsutud ja ise olen käinud, aga teistpidi annab akadeemilisus juurde ka teadmisi, kuidas asi käib. Lisaks annab ta praktilise poole pealt mu tööle juurde seda, et kuna ma õpetan osalise koormusega ülikoolis ja õpetan just sedasama sporditraumade ainet, siis tänasel hetkel on üha enam nõue, et ka õppejõud peaks olema kraadiga."

Just doktor Madis Rahu oli mees, kes Doha MM-il Magnus Kirdi viga saanud õla staadioni koridoris paika tõmbas ja tänu kelle tegutsemisele hoiti ära halvim. MM-i ajaks oli doktoritöö materjal suuresti juba koos, mis käsitles ühe osana ka Kirdi tüüpi vigastust, aga lõplik kokkukirjutamise impulss sai alguse just MM-il.

"Magnuse juhtum kuulub minu kolmanda artikli või publikatsiooni alla," jätkas Rahu. "See oli selliste värskede õlaliigeste korral kohe lõikamise tulemused, kuhu alla läks ka Magnus. Need teadmised tulid kasuks ja võiks öelda, et Magnuse vigastus andis mulle viimase impulsi, et ma teen selle töö lõpuks valmis. Muidu peaks tegema nelja-viie aastaga, ma sain üheksaga hakkama."