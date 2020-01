Žalgiris naasis Belgradis võidusoonele

Žalgirise resultatiivseim oli taaskord Lukas Lekavicius, kes viskas 28 minutiga 17 punkti, võttis neli lauapalli ja jagas kaaslastele kolm korvisöötu. Zach Leday arvele jäi kümme silma, Jock Landale lisas üheksa punkti ja sama palju lauapalle.

Leedu klubil on kuus võitu ja 13 kaotust, mis annab neile tabelis 16. koha. Viimasel kohal olev Peterburi Zeniit alistas Will Thomase 19 punkti toel 72:66 Baskonia, ka Venemaa klubil on tabelis kuus võitu ning play-off'i kohast lahutab neid kolm võitu. Esikohal oleval Anadolu Efesil on 16 võitu ja kolm kaotust.