Saaremaa ei andnud TalTechile sõnaõigust ja hingab Tartule kuklasse

Eesti-Läti võrkpalliliigas said kolmapäeval võidurõõmu tunda Saaremaa Võrkpalliklubi ja Tallinna Selver, kes alistasid vastavalt TalTechi ja Limbaži.

Saaremaa võidunumbrid olid 3:0 (25:16, 25:14, 25:18). Võitjate resultatiivseimana panustas austraallane Beau Graham kümme punkti (+7), kuubalane Javier Jimenez lisas kaheksa punkti (+5). Saaremaa vastuvõtt oli 49%, rünnak 62%, blokiga teeniti kaheksa ja serviga seitse punkti (14 viga). TalTechi resultatiivseimad olid võrdselt kaheksa punktiga Jörgen Vanamõisa ja Mihkel Nuut (efektiivsus vastavalt +5 ja 0).

Selver oli kodusaalis liigatabeli viimasest meeskonnast Limbažist üle samuti tulemusega 3:0 (25:18, 26:24, 25:18). Selveri edukaim oli 23 punktiga (+11) Matej Šmidl, Timo Lõhmus ja Oliver Orav lisasid kumbki üheksa silma (efektiivsus +1 ja +6). Selveri vastuvõtt oli 59%, rünnak 46%, blokipunkte teeniti 11 ning servil löödi üheksa ässa ja eksiti 15 servil.

Liigatabelis lahutab teisel kohal olevat Saaremaad liider Tartu Bigbankist vaid üks punkt, punkte on kahel esimesel vastavalt 40 ja 39. Kolmandat kohta hoiab Jekabpilsi Luši 34 punktiga. Selver jätkab samuti 34 punktiga neljandana, viies on Pärnu VK 21 punktiga. TalTech on 15 punktiga seitsmes.