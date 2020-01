Tõnu Tõniste kandideerib EOK presidendi kohale

"Annan teada, et olen otsustanud osaleda 15. aprillil toimuvatel Eesti Olümpiakomitee presidendi valimistel. Eesti spordi mitmekülgne edendamine on minu missioon ning EOK presidendina saan sellele täielikult pühenduda. Tegu on kaalutletud otsusega, mis on ajendatud motivatsioonist taastada dopinguskandaalides haavata saanud Eesti spordi maine ning toetusest, mida spordiinimestelt tajun. Hindan seda usaldust kõrgelt ning suhtun oma otsusesse kandideerida tõsiselt," ütles Tõniste.

Tema sõnul peab Eesti Olümpiakomitee president nägema Eesti spordi juhtimisel tervikpilti. "Selleks on mul kogemusi EOK asepresidendi ametist, kokkupuude alaliitude tegevusega ning lisaks isiklik tippsportlase karjäär, harrastusspordiga tegelemine ning vanema roll oma sportivatele lastele. Olen seega spordist läbi imbunud ja seda kõige paremas mõttes," ütles Tõniste.

Tema sõnul puudutab Eesti spordi käekäik ja areng teda sügavalt. "On tehtud palju head tööd, kuid näen valdkondi, kus saan edasiarenguks rakendada sihikindlat ja koordineeritud lähenemist," ütles Tõniste.

Tema sõnul peab EOK toetama võimekaid noorsportlasi tulemusteni jõudmisel. Kõige olulisemaks peab ta edasi arendada noorte OM-i ettevalmistustoetuste süsteemi ja senisest tugevamalt toetada ka treenereid.

Eesti tippsportlaste jõudmiseks maailmatasemele ja heade tulemuste saavutamiseks tuleb Tõniste sõnul jätkata Team Estonia edasiarendamist. "Kõige vajalikuma edasiarenguna näen tugiteenuste ja spordimeditsiini osakaalu olulist suurendamist. Lisaks tuleks liikuda ettevalmistuse baastoetuselt rohkem kulupõhisele toetamisele. EOK peab hea seisma selle eest, et ausa spordi põhimõtted oleksid meie spordikultuuri üheks alustalaks. Eesti spordi maine taastamiseks tuleb tõhustada võitlust dopingu kasutamise vastu, see peab olema kõigi ühine missioon – EOK, alaliitude, treenerite ja sportlaste," ütles Tõniste.

Tema sõnul tuleb sport noortele lähemale tuua, et juba varases eas neid liikumisharrastusse haarata. "Et iga laps ja noor leiaks endale huvitava ja võimetele vastava spordiala, tuleb kehalise kasvatuse tundides tutvustada erinevaid alasid. Liigipääsetavuse suurendamiseks pakkuda alg- ja põhikoolide õpilastele erinevate organiseeritud treeningtundide korraldamist pärast tundide lõppu koolis või lähedal asuvas spordibaasis ja -hoones," ütles Tõniste.

"Eesti Olümpiakomiteel on juhtiv ja vastutav roll Eesti spordi edendamisel ja esindamisel, see on ka minu eesmärk. Tajun EOK presidendi ametiga kaasnevat vastutust, kuid soovin oma pikaajalisi ja mitmekülgseid kogemusi rakendada Eesti spordi edasiseks arenguks," lisas Tõniste.

Enam kui 20-aastase spordijuhtimiskogemuse raames on Tõniste presidendi või juhatuse liikmena tegutsenud EOK-s, Eesti Judoliidus, Kalevi Jahtklubis, Ühenduses Sport Kõigile, Spordiseltsis Kalev, Eesti Melges24 Klassiliidus, Eesti Sportlaste Ühenduses ja Eesti 470 Klassiliidus. "1988. aastal saavutasin olümpiamängudel purjetamises teise koha ja 1992. aastal kolmanda koha, 1992. aastal pälvisin Euroopa meistrivõistlustel kuldmedali," tutvustas end Tõniste.

Juba varem on kandideerimisest EOK juhiks teatanud tartlane Jaanus Kriisk ja praegune president Urmas Sõõrumaa.