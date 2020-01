EOK juhiks kandideeriva Tõnu Tõniste meeskonnaga liitus Gerd Kanter

"Minu eesmärk Eesti Olümpiakomitee presidendina tegutsedes on kaasata Eesti spordi edendamisse pädevaid valdkonna inimesi, kellega jagame motivatsiooni ja ühiseid väärtusi spordivaldkonna arendamisel. Gerd Kanter on silmapaistev inimene, eeskuju ja sportlane, kellega oleme EOK-s juba neli aastat tihedalt koostööd teinud," kommenteeris Tõniste.

"Selle aja jooksul oleme mõlemad tõdenud, et meie töötahe ja eesmärgid Eesti spordi arendamises kattuvad. Näen, et moodustaksime EOK eesotsas tugeva tiimi, kes jõudsalt Eesti spordi käekäigu eest hea seisaks."

Eesti Olümpiakomitee sportlaskomisjoni juhi Gerd Kanteri sõnul oleks suur au asuda EOK asepresidendi ametikohale. "Eesti spordielu, -poliitika ja seal kaasa löömine on mulle hingelähedane. Sarnaselt Tõnuga soovin, et EOK juhtimises oleks rohkem selgust, arutamist ja otsuste läbimõeldust. Ka koostöös loodud Team Estonia edasiareng, aus sport ja noorte toomine spordi juurde on mulle väga südamelähedased teemad, millega asepresidendina jätkata soovin," lisas Kanter.

Kettaheites olümpiavõitjaks ja maailmameistriks tulnud Gerd Kanter tegutseb alates 2016. aastast EOK sportlaskomisjoni juhi ja täitevkomitee liikmena. 2017. aastal hääletati Kanter Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni liikmeks, kus ta asus juhtima ka sealset sportlaskomisjoni.