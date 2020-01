Tõniste ERR-ile: Eesti sport peab selgemalt seisma ausa spordi nimel

"Olen kogu teadliku elu spordiga tihedalt seotud olnud ja Eesti spordi käekäik, edasiareng ja ka maine on see, millesse tahaksin panustada ja arvan, et presidendina saaksin seda kõige paremini teha," sõnas Tõniste intervjuus ERR-ile.

Alates 2016. aasta aprillist on Olümpiakomitee presidendiks olnud Urmas Sõõrumaa. "Tahaksin öelda, et oleme Urmasega päris positiivselt edasi liikunud," kinnitas Tõniste. "EOK on teinud spordi arengu ja tuleviku suhtes päris palju samme edasi. Eesti sport peab seisma selgelt ausa spordi nimel, see on valdkond, kus peaks andma natuke selgemaid sõnumeid välja. Teine asi on liikuda jõuliselt noortespordi tippspordi poole, Eesti spordi tulevik sõltub meie järelkasvust ja seal on meil vaja veel väga palju ära teha."

"Olen asepresidendi ametikohal saanud väga innukalt oma rolli täita, aga seal on ikkagi piiratud valdkond, EOK presidendina saab palju paremini spordivisooni ja tulevikunägemust ellu viia," tõdes Tõniste.

Tõniste sõnul on Eesti spordi läbivad teemad viimase nelja aasta jooksul jäänud suures plaanis samaks. "Team Estonia raames oleme hästi jõuliselt liikunud edasi tippspordi parandamise suunas, aga teine asi on pallimängud," sõnas ta. "Kas lepime ütlusega, et meil ei ole kahjuks maailmataset ja nii ongi, või katsume seal midagi ära teha? Ka seal vallas on meil liikuda päris suur samm, aitame pallimängudel midagi reaalselt ära teha. Saaks koondistega laagreid teha, saaks koondiseid paremini kokku kutsuda, võistlustele viia, seda erinevates vanuseklassides."

"Ka treeneritesse tuleb jätkuvalt panustada, nende staatus on täna natuke umbmäärane," jätkas Tõniste. "Kõige valusam on just nende treenerite staatus, kes on valinud tippspordi treenimise - neil tänases Eesti spordisüsteemis palgalist kohta praktiliselt polegi. Neid valdkondi on palju, ka rahva liikumine, mis ongi EOK üks suuri missioone. Asepresidendina olen neid asju saanud kõrvalt ajada, aga presidendina teeksin teistmoodi seda, et oleksin aktiivsemalt igas vallas rohkem sees."