Kvalifikatsioonitabelist alustanud austraallane lülitas Stephensi konkurentsist

Austraalias Adelaide'is alanud WTA tenniseturniiri avaringis valmistas kohalikele rõõmu kvalifikatsioonist põhitabelisse jõudnud Arina Rodionova (WTA 201.), kes üllatas endist US Openi tšempioni Sloane Stephensi (WTA 25.).

Rodionova oli ameeriklannast üle tulemusega 6:2, 6:2. Kogu tunni aja ja 11-minutilise kohtumise jooksul domineeris austraallanna mängu ning ei andnud endisele maailma kolmandale reketile kordagi sõnaõigust. Põhiturniirile pääsemiseks oli austraallane eelnevalt alistanud Carla Suarez Navarro ja Anastasia Potapova.

"See on minu kolmandaks suureks võiduks sel nädalal, seega ma ei loenda neid rohkem. Loodetavasti ma suudan niimoodi jätkata," ütles austraallanna peale edukat matši. "Alati on meeldiv võita tugevaid mängijaid kodupubliku ees. Ma tunnen end praegu väga hästi."

Järgmisel nädalal algavale aasta esimesele suure slämmi turniirile ehk Austraalia lahtistele meistrivõistlustele on Rodionova wild card'i juba välja teeninud. Adelaide'i turniiri teises ringis kohtub austraallanna mullu Prantsusmaa lahtistel finaali jõudnud Marketa Vondrousovaga (WTA 16.), kes mängib peale randmeoperatsiooni oma esimest turniiri.

Avaringist vaba olnud maailma esireket Ashleigh Barty alustas turniiri samuti võidukalt. Venelanna Anastasia Pavljutšenkova (WTA 31.) alistamiseks läks tal vaja kolme setti. Kui esimese kaotas austraallanna 4:6, siis järgmised võitis 6:3, 7:5. Kolmandas ringis kohtub ta kas Rodionova või Vondrousovaga.