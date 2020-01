Detsembris 10 tantsu maailmameistriks tulnud Jaak Vainomaa elab Soomes koos partneri Tiina Tulikallioga. Kolm aastat tagasi amatöörina võitis ta MM-i eelmise partneriga, kellega mindi eri teid, kuna Vainomaa soovis ladina tantsudega profikarjääri jätkata. Päris nii aga ei läinud.

#Juhuslikult sattusima Tiinaga kkku ja mõtlesime, et proovime. Hakkasime ladinat harjutama ja kui pool aastat olime harjutanud, siis ütlesin naljaga, et proovime korra standardit ka. Peale seda tundus kõik õige ja otsustasime seejärel, et teeme siis 10 tantsu ka," rääkis Vainomaa intervjuus ERR-ile.

Koos võideti möödunud aastal EM-kuld ja MM-hõbe, tänavu tulid kullad mõlemal tiitlivõistlusel. See on seda hämmastavam, et Tulikallio oli Vainomaaga kohtudes tegelikult oma võistluskarjääri juba lõpetanud.

"Muidugi ei osanud ma sellel hetkel mõelda EM-i või MM-i võidust, eriti kuna alustasime kõigepealt ladina tantsudega, siis ei osanud sellist asja oodata," ütles Tulikallio. "Nii et eks see oli üllatav asjade käik, aga kuskil sisimas teadsin, et kui kõvasti tööd teeme, siis suudame koos ka midagi saavutada."

Edasi plaanib paar ikkagi ladina tantsudega jätkata ja sealgi tippu tõusta.

"Ladinas ilmselt proovime ka pääseda maailmas piisavalt kõrgele. Nüüd me oleme 24 hulgas maailmameistrivõistlustel, ilmselt proovime seal kõrgemale minna," lisas Vainomaa.

Vainomaa ja Tulikallio on koos tantsinud pisut üle kahe ja poole aasta.