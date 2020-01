Martin Laas näitas uue klubi värve

Jalgratturite profilepingud hakkavad reeglina kehtima 1. jaanuarist ning sellest kuupäevast võivad sõitjad kandma hakata oma uue klubi võistlusvormi. Hooaja avastardi teeb eestlane juba jaanuaris, kui Laas lööb kaasa Austraalias toimuval Santos Tour Down Underi velotuuril, veebruaris on tal plaanis võistelda Portugali velotuuril ja kevadel on kavas mõned Euroopa klassikud.