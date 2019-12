Kert Toobal peatreenerist: ta tahab vastutust ja on valmis seda võtma

Eesti rahvusmeeskonna eest rekordilised 308 matši pidanud Kert Toobal on mänginud laias ilmas viies riigis ja 11 erinevas välisklubis, sealhulgas neljas Prantsusmaa klubis ja viimati 2018. aastal Renne'is. Toobal ütleb, et arvestades seda, kui palju eestlasi on Prantsusmaa liigades mänginud ja mängib on igati loogiline, et uus peatreener on prantslane ja Cedrik Enard, kes on väga ambitsioonikas.

"Kui mõelda palju eestlasi Prantsusmaa liigades mängivad, siis järelikult kas meie oleme natuke sellise stiiliga nagu prantslastele sobib või oleme meie ise sellised, kes sinna liigasse sobivad. Kõige tähtsam on treenerite puhul, et nad on ambitsioonikad ja nad tahavad näidata natuke rohkem. Tema puhul ma ei imesta, kui seal oleks olnud variandiks Prantsusmaa peakoondise treenerkoht, aga ta valis midagi teistsugust ja see näitab, et meie koondis on see, mis temale sobis," rääkis Toobal intervjuus ERR-ile.

"Ilmselgelt Eesti koondise peatreeneri koht on selline, kus peatreener võtab seda kui astet kuhugi edasi. Selle koha pealt on aru saada, et kui ta tuleb Prantsusmaa koondise pingi pealt, siis ta tahab vastutust ja ta on valmis seda võtma. Me üritame seda ära kasutada mängijatena nii palju kui võimalik ja ma loodan, et see koostöö saab olema selline, et seda naudivad kõik osapooled."

"Säde peab silmis olema ja ma olen natuke kuulnud, mis on uue peatreeneri eesmärgid ja kuidas tema seda asja nägema hakkab. Meeskond peab sellega harjuma. Nii meeste kui naiste koondis on selline, et oleme mänginud heal tasemel ja ma olen kindel, et nende treeneritega mängime edasi," jätkas Toobal. "Ma ei muretsenud peatreeneri otsimisel, et kandidaate on vähe. Neid oli vahepeal isegi liiga palju. See on asjade loomulik käik, et me ei pea enam jubedalt otsima. Päris paljud treenerid esitasid ise oma kandidatuuri ja see näitab, et koht on oodatud ja nad saavad aru, et selle koha kaudu on neil endal võimalik teha oma karjääris järgmine samm."

Hetkel mängivad meeste koondislastest Prantsusmaa kõrgliigas Ardo Kreek (Pariisi Volley), Timo Tammemaa (Tours), Renee Teppan (Poitier) ja Hindrek Pulk (Chaumont).

Toobali on mänginud Prantsusmaal järgmistes klubides: 2004 - 2005 Stade Poitevin Poitier, 2005 Gazelec Ajaccio, 2009 - 2010 Foyer Laique Saint-Quentin, 2015 - 2018 Rennes Volley 35

