Meeste võrkpallikoondise uus peatreener: armastan võita!

Eesti meeste võrkpallikoondise uueks peatreeneriks nimetati 43-aastane prantslane Cedric Enard. Enardi näol on tegemist endise mängijaga, kes on edukas olnud ka treenerina, tulles meistriks nii Prantsusmaal kui ka Saksamaal.

"Kui olin noor, mängisin tänu enda isale ragbit. 15-aastaselt polnud aga mulle enam noortemeeskond ja mu isa ütles, et tee midagi muud. Poitiers'is, kust ma pärit olen ja kus Renee Teppan mängib, on võrkpall aga peamine spordiala. Mu isa viis mind sinna mängu vaatama ja see oli pöörane. Teadsin, et tahan selle alaga tegeleda, alustasin aasta hiljem ja tegelen sellega endiselt," rääkis Enard ERR-ile antud intervjuus sellest, kuidas ta võrkpalli juurde sattus.

"Minust sai Poitiers'is professionaal ning hiljem sai minust Toulouse'is treener. Juhendasin alguses noori ja hiljem sai minust põhimeeskonna abitreener ning siis juba peatreener. Hakkasin samal ajal ka alaliidus töötama, kus tegelesin noorte ja B-koondisega. Treeneriks hakkasin juba mängijana õppima, sest teadsin, et see on see, mida tahan oma eluga ette võtta."

Millised on Enardi suurimad saavutused treenerina? "Ma arvan, et mu esimene suur saavutus oli Toulouse'iga, olles võistkonna treeneriks kuus aastat. Ehitasin midagi suurt ilma rahata, noorte mängijate abil. Jõudsime finaali, kus küll kaotasime, kuid tegemist oli sellegipoolest klubi ajaloo esimese finaaliga."

"Aasta hiljem tuli minu juurde Prantsusmaa parim klubi Tours, kes tahtis mind palgata. Läksin sinna aastaks ja see oli totaalselt erineva keskkonna tõttu keeruline. Õppisin aga palju ja hooaja lõpus tulime ikkagi meistriks. Viimane suur saavutus oli eelmisel aastal Berliiniga [meistriks tulla]. Ehitasime uue meeskonna, hooaja esimene pool oli raske, aga tulime ikkagi meistriks. Olin selle üle väga uhke!"

Milline on prantslase juhendamisstiil? "Armastan võita. Püüan selle nimel teha kõike, mis minu võimuses. Räägin enda mängijatega, utsitan neid tagant. Armastan koos meeskonnaga võita ja see oli põhjus, miks tahtsin võrkpalliga tegelemist jätkata ning olla treener. Võitmine on parim tunne!"

Mida tahab Enard võita Eesti rahvusmeeskonnaga "Esimene eesmärk on Kuldliiga. Tahan kvalifitseeruda Rahvuste liigasse, sest see on parim viis paremaks saada, kuna mängid maailma parimate meeskondade vastu. Alustame sellega ja mõtleme Euroopa meistritiitli peale hiljem," muheles prantslane.