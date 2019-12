Pevkur võrkpallikoondise uuest juhendajast: püüdleme sinnapoole, et jõuda maailma vägevate hulka

Milline nägi välja meeste koondise uue peatreeneri valimise protsess? "Kandidaate oli väga palju – suurusjärk 20 nime. Sealt hakkasime vaikselt vähendama ja jõudsime kolme nimeni, kellega tõsisemalt rääkisime ja viimane ning meie poolt soovitud kandidaat oli Cedric Enard, kes oli Prantsuse koondise abitreener. Ta on tulnud Toursiga Prantsusmaa meistriks ja Berliiniga Saksamaa meistriks," rääkis Pevkur ERR-ile.

"Mänginud Eesti poistega koos – [Jaanus] Nõmmsalu ja [Raimo] Pajusalu on need mehed, keda ta väga hästi teab. Ta on Timo Tammemaad treeninud ja ta on Eesti võrkpalliga päris hästi kursis. Tema kogemused ja oskus noortega koostööd teha on need, miks me tema valisime ja usun, et temaga on võimalik teha järgneva kahe kuni nelja aasta jooksul jägmine samm Eesti meeste võrkpallis."

Millised on Enardile seatud eesmärgid? "Esimene [eesmärk] on see, et meie meeskond oleks valmis mängima koduseid Euroopa meistrivõistlusi parimas rivistuses ja ka kõige kõrgema tulemuse nimel. Loomulikult me unistame jätkuvalt veerandfinaali jõudmisest, aga me ei ole maha matnud ka lootust ning püüdleme sinnapoole, et jõuda maailma vägevate hulka, ehk VNL-i (Rahvuste liiga – toim.), kus mängivad ainult maailma 12 parimat meeskonda."

"Loomulikult on tema projekti üks suur osa ka järelkasvu toomine koondisesse – tuleb arvestada, et Kert Toobal võib-olla järgmised kümme aastat enam ei mängi ja tuleb leida asendus nii sidemängijate osakonnas kui ka tuua noori peale nurgaründajatena. Meil on juba koondises Märt Tammearu, aga neid noori, kes on potentsiaalikad, on päris palju ja arvestades, et Cedric oskab noortega väga hästi tööd teha, oli see üks põhjuseid, miks me ta valisime."

Milline oli konkurents rahvusnaiskonna juhendaja ametikohale? "Naistel 20 kandidaati ei olnud, oli vähem, aga lõpuks jäime samasuguse protsessi kaudu kolme kandidaadini. Kolme kandidaadi hulgast Lorenzo Micelli kogemused, tema valimisolek Eestisse tulla, tema terviknägemus Eesti võrkpallist – ta algusest peale ei rääkinud rahvuskoondisest, aga ka noorte kasvatamisest ja kuidas noortetöö peaks olema organiseeritud – see jättis väga hea mulje. Kui võtame ühe näitena Eczacibasi, kes on mitmekordne Türgi meister ja naiste võrkpallimaailmas üks absoluutseid tippu, siis kui sa seal ikkagi neli aastat tööd teed, siis sinus peab olema midagi väga head. Tema kogemus, nägemus ja vaade võrkpallile ja võib-olla ka meie vaade võrkpallile, sobisid kõige paremini kokku."

Millised on Micelli ülesanded? "Esimene selge ülesanne oleks, et naiskond oleks tervik ja mängiksid kõik parimad. Isegi need, kes pärast selle hooaja lõppu mõtlesid, et äkki enam ei mängi. Kui nad on sel hetkel parimad, kellega minna mängima EM-i kvalifikatsiooni ja kvalifitseeruda EM-ile 2021, siis absoluutselt kõik parimad peavad olema rivis. Teine [eesmärk] on loomulikult see, et sportlik tase tõuseks, mille tulemusel oleks esimene eesmärk jõuda Euroopa meistrivõistlustele ja teiseks mõelda juba sellele, et jõuaksime Euroopa 16 parima hulka. Kui jõuame naiste 16 parima hulka, oleme teinud võrreldes tänasega väga väga suure sammu edasi."