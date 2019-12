Meeste võrkpallikoondise peatreener: Eesti meeskond on väga atraktiivne

Eesti võrkpallimeeskond hakkab mängima 43-aastase ja pea kahe meetrise endise prantslasest profimängija Cedrik Enardi käe all, kes on näidanud klubitasandil end väga eduka peatreenerina. Eelmisel aastal võitis ta Toursiga Prantsusmaa meistrivõistlused, sel kevadel viis Berliini Saksamaa tšempioniks ja juhib sama klubiga ka hetkel Saksamaa meistriliigat. Koondise tasandil töötas Enard 2017. aastast alates Prantsusmaa meeskonna abitreenerina, aga olles ambitsioonikam, vahetas selle posti nüüd Eesti koondise peatreeneri tooli vastu.

"See (Eesti) meeskond on jätkuvalt noor, kui välja arvata Kert Toobal. Teised mehed on kusagil 28 ümber ja võrkpalli võid mängida palju kauem. Suurem osa neist mängib välismaal ja heades meistriliigades," rääkis Enard intervjuus ERR-ile. "Tunnen neid, sest paljud eestlased on mänginud Prantsusmaal. See on väga atraktiivne meeskond, sest on head, talendikad mängijaid ning osad neist on juba kogenud. Talendikad mängijad suudavad veel areneda. Selline projekt mulle meeldib ja ka klubi tasandil. Mulle meeldib selliseid meeskondi üles ehitada."

Klubides noortega head tööd teinud ambitsioonikas Enard soovib Eesti koondisega esmalt võita Euroopa Kuldliiga, et teenida seeläbi pääse Rahvuste liigasse, kus mängivad maailma 12 paremat meeskonda.

"Esimene eesmärk on (võita) Kuldliiga. Ma ei tea... võib-olla peame ootama aasta,

aga võib-olla juhtub see tänavu, kuid tahan läbi selle kvalifitseeruda Rahvuste liigasse, sest olen kindel, et see on Eesti koondise arenguks parim viis,

sest seal saab mängida maailma parimate meeskondade vastu," jätkas Enard.

Eesti Võrkpalliliit sõlmis prantslasega kaks pluss kaks aastat pika lepingu.