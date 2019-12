Naiste võrkpallikoondise uus peatreener: näen võistkonnal suurt potentsiaali

"Ma ei olnud kunagi A-koondise mängija, olin teise rivistuse mängija. See oli aga rohkem kui 30 aastat tagasi, see oli teine aeg ja teine võrkpall. Kõik oli erinev," rääkis Micelli ERR-ile antud intervjuus enda treenerikarjääri algetest.

Treenerina tunneb Micelli uhkust Meistrite liiga võitude üle Bergamoga. "Asi pole karikates, kuigi Meistrite liiga on Meistrite liiga. Kui 2009. aastal Meistrite liiga võitsime, olin selle üle uhke, et meie kõik mängijad olid Itaaliast. See oli väga tore. Võitsime ka järgmine aasta ja kaks järjestikust võitu on minu karjääri suurimad saavutused. Olin hiljem nelja parema seas, aga seda enam ei korranud."

Micelli käis maikuus Eesti treenereid koolitamas ja sellest korrast jäi talle positiivne esmamulje. "Nägin tookord, et eestlased armastavad võrkpalli väga palju nagu ma isegi. Me ei rääkinud siis muidugi juhendamisest midagi, aga see atmosfäär meeldis mulle ja jäi meelde. Olen Eesti koondise mängijaid Euroopa liigades jälginud mõnda aega ja samuti vaatasin huviga mänge EM-il ning valiksarjas. Seega on mul minig pilt mängijatest olemas ja näen naiskonnal suurt potentsiaali," rääkis Micelli Võrkpalli Liidule.

49-aastane itaallane Lorenzo Micelli alustas treenerikarjääri 1997. aastal oma kodulinnas Urbinos. Ta viis Bergamo naiskonna hooajal 2007/2008 Itaalia karikavõiduni ja kahe Meistrite liiga tiitlini. Aastatel 2010-2014 töötas Micelli Türgis, kus viis Istanbuli Eczacibasi naiskonna Türgi meistritiitlini ning kahe karikavõidu ja kahe superkarika võiduni.

2014. aastal siirdus ta Poola kõrgliigasse Atom Trefl Sopoti etteotsa ja võitis Poola karikavõistlused. Seejärel veetis Micelli ühe hooaja Itaalias River Volley naiskonna peatreenerina ja naasis Poola, kus töötas aastatel 2017-2019 Poola kõrgliigas mängiva KS DevelopRes Rzeszowi naiskonna peatreenerina. Käesoleval hooajal juhendab Micelli Prantsusmaa meistriliiga naiskonda Le Cannet´d. Ta on juhendanud ka Itaalia universiaadikoondist.