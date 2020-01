Meeste võrkpallikoondise peatreener pikendas Berliiniga lepingut

Saksamaa valitsev meister Berliin teatas, et on pikendanud lepingut meeskonna peatreeneri, detsembris ka Eesti koondist juhendama asunud Cedric Enardiga. Uus kontraht kestab kuni 2022. aasta kevadeni.

"Oleme väga rahul Cedrici tööga. Ta on end Berliinis treenerina tõestanud nii noormängijate kasvatamise kui ka saavutustega," vahendab meeskonna mänedžeri Kaweh Niroomandi sõnu Võrkpall24.ee. "Cedric on ka seda näidanud, et ta tunneb tänu rahvuskoondistega töötamisele väga hästi mängijateturgu (Enard oli enne Eesti koondise peatreeneriks saamist mitu aastat Prantsusmaa abitreener – toim)."

Klubi mänedžer vihjas veel, et uuel hooajal saab näha Berliinis ilmselt üsna palju uusi mängijaid, kellest osad võivad liituda meeskonnaga tänu Enardi kontaktidele rahvuskoondistes. Pole seega sugugi välistatud, et Enard üritab meeskonda tuua ka mõnd Eesti koondise põhitegijat.

