Laak peatreenerist: värskemat kooli on väga vaja praegu Eesti naistele

Sellise kaliibriga tipptreeneri tulek Eesti rahvusnaiskonna peatreeneriks on kui muinasjutt. 49-aastane itaallane Lorenzo Micelli juhendab hetkel Prantsusmaa liigas Le Cannet' naiskonda ja on eelnevalt võitnud hulga tiitleid ning karikaid Itaalia, Türgi ja Poola liigas.

Eesti koondise peatreeneri ameti võttis ta vastu, sest see on väga kõva väljakutse kuna eesmärgiks on nii mängijate taseme tõstmine kui järelkasvu süsteemi muutmine ja uute talentide leidmine.

"Püüan anda oma parima nende jaoks ja võib-olla ka muuta süsteemi, et mida nad arvavad võrkpallist. See on ka minu jaoks väljakutse, mitte ainult naiskonnale,

ja selle väljakutse võtame vastu koos. Mängijate taseme avastame, sest peame samuti looma ühtse süsteemi, mis on minu jaoks palju tähtsam. Et mängida, treenida ja areneda hetkel, kuid luua samas ka süsteemi, mis toodaks mängijaid. Näen, et meeste poolel on siin palju mängijaid ja talente leitakse kergemalt," rääkis Micelli intervjuus ERR-ile.

Meistrite liiga võitnud klassiga peatreeneri tulek koondise ette annab Itaalias mängiva Kertu Laagi sõnul kõigile naistele kõvasti motivatsiooni juurde.

"Ma olin väga elevil, kui ma teada sain, et tuleb itaallane. Ma arvan, et sellist värskemat kooli on väga vaja siin praegu Eesti naistele. Ma arvan, et see motiveerib paljusid edasi pingutama ja võib-olla mõni, kes on siin mõlgutanud lõpetamise mõtteid jääb võib-olla veel mõneks ajaks meiega," kommenteeris Itaalia meistriliigas Chieri naiskonnaga kaheksandal kohal olev Kertu Laak kõva klassiga peatreeneri tulekut Eesti koondise ette. "On näha, et meie kui sellise potentsiaalika võistkonna vastu tunnevad treenerid huvi küll. See on selline väljakutse, et mida nad suudavad sellest materjalist välja voolida ja ma arvan, et sellisena näeb ka see uus peatreener seda võimalust. Selline valik näitab kindlasti ka Micelli pühendumust tööle - ta ei otsi sellist kõige edukamat võistkonda. See näitab tema kohta palju."

Alaliit on seadnud rahvusnaiskonnale nüüd ka kõrged eesmärgid.

"Kui sportlik tase tõuseks, siis selle tulemusel oleks esimene eesmärk jõuda Euroopa meistrivõistlustele ja teiseks süües kasvab isu ja siis tahaks juba mõelda sellele, et jõuaks juba Euroopa 16 parema hulka," ütles Eesti Võrkpalliliidu president Hanno Pevkur.

Maikuus alustab naiskond mänge Euroopa Hõbeliigas.