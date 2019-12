Selgus Kontaveidi hooaja alguse võistluskalender

Need turniirid eelnevad Austraalia lahtistele, mis on üheks kolmest suurturniirist, kus 24-aastane Kontaveit on senise karjääri jooksul jõudnud neljandasse ringi.

Turniiride osavõtunimekirjad pole veel teada.

Kontaveit alustab hooaega maailma edetabeli 26. positsioonilt. Esikolmikusse kuuluvad austraallanna Ashleigh Barty, tšehhitar Karolina Pliškova ja jaapanlanna Naomi Osaka.