Kristo Saage: üllatanud on Eesti-Läti liiga kehv tase

Mullu koduses esilligas skoorima pidanud Rakvere Tarvas, keda juhendab lätlane Juris Umbraško, on naasnud kõrgemasse mängu üllatavalt edukalt. Kui pooled Eesti ja Läti ühisliiga põhiturniiri mängud (14/28) jäid seljataha, oli Eesti klubidest Tarvast edukam vaid BC Kalev/Cramo.

"Üllatanud on Eesti-Läti liiga kehv tase," oli Tarva mängujuht Kristo Saage otsekohene. "Ei osanud midagi oodata, aga et nii kergelt hakkama saab - ei oleks osanud oodata."

34-aastase tagamängija sõnul harjutavad nad tiimiga kaks korda nädalas nagu mullugi ja kui vaja, teevad vanemad mehed lisatrenne. Tarvas harjutab konkurentidest selgelt vähem ja on võidud noppinud eelkõige kogemustega.

"Ma arvan, et mängime kokku ja inimesed on sobinud. Trennitegemine on üks asi. Kõige tähtsam on turniiritabelisse võite saada," jätkas Saage. "Ma arvan, et meil on piisavalt kogenud mängijad, kes suudavad end õigel ajal kokku võtta. Siiamaani oleme sellega ideaalselt hakkama saanud, aga vaatame, kaua kestame.

Ka on mängugraafik Tarvale sobilik, sest liigas peetakse üks mäng nädalas ja sõidud pole kauged. Saage hinnangul on Rakvere Tarvas eelkõige emotsiooni meeskond ja väga tänulikud publikule, kes on tiimi tingimusteta toetama jäänud.

"Tarva hinge näitab publik tribüünil. See ei ole kuhugi kadunud ja see hing on alles. Kes seda klubi juhib või kes siin mängib, on teisejärguline. Aga kui inimesed tulevad ka kümme aastat hiljem saali ja elavad kaasa, see on ainult puhas rõõm ja selle nimel seda asja tulebki teha."

Hooaja esimese poole edu taga on ka Rain Veidemani hea töö. Veideman vedas Tarvast 11 esimest kohtumist, millest võideti kuus, ja siirdus siis Itaalia esiliigasse ning detsembrist on Tarvas mänginud senise liidrita.

"Oleme ausad, tema oli meie jaoks väga hea klassiga mängija ja ümber tema see mäng oligi," ütles Saage. "Nüüd peame rohkem viie mehe peale lootma. Enne lootsime ainult Rainile, ülejäänud proovisid oma võimalused ära kasutada. Ühtepidi on ta muidugi kurb, teeb meie koosseisu õhukesemaks, aga teistpidi - asendamatuid inimesi pole olemas."

Kas emotsiooni pealt mängides suudetakse kevadeni olla liigas sama heas konkurentsis ehk Kalev/Cramo järel paremuselt teine Eesti klubi, näitab aeg.

"Eks tibusid loetakse kevadel. Praegu ütleks küll, et kui samas rütmis saame jätkata... ei näe, et väga suurt ärakukkumist oleks," sõnas Saage. "Eks eestlaste vahel võrdsete võistlus on. Kõik võivad kõiki panna - praegu oleme me pikema õlekõrra tõmmanud."