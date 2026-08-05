Naiste jalgpallikoondise kapten lõi Meistrite liiga mängus värava

Eesti naiste jalgpallikoondise kapten Vlada Kubassova tegi oma koduklubi Ferencvarosi eest Meistrite liiga miniturniiril skoori, aga pidi lisaaja järel kaotusega leppima.

Ferencvaros võõrustab Meistrite liiga teises eelringis miniturniiri, kus kolmapäeval mindi vastamisi Kreeka klubiga PAOK. Kubassova saatis 42. minutil esimeses postis seistes peaga väravasse nurgalöögi, mis tegi seisuks 2:2, ent PAOK leidis lisaaja kolmandal minutil võiduvärava.

Ungari klubi kohtub nüüd kolmanda koha mängus Kosovo naiskonnaga Mitrovica. Võidu korral saab Kubassova leivaisa eurohooaega jätkata Euroopa karika esimeses eelringis.

PAOK kohtub miniturniiri finaalis Norra tippklubiga Brann. Naaberriikide naiskondadest on kolmapäeval Meistrite liigas võistlustules ka Helsingi HJK ning Riga FC.