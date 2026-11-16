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The League püstitas Eesti võitlusspordi publikurekordi

Võitlussport
The League 13 võitlusõhtu
The League 13 võitlusõhtu Autor/allikas: Andres Mets
Võitlussport

Laupäeval Tondiraba jäähallis toimunud The League 13 võitlusõhtut läks vaatama enam kui 5000 pealtvaatajat, mis tähistab Eesti võitlusspordi publikurekordit.

Õhtu üheks tipphetkeks oli heategevuslik poksimatš Mihhail Kõlvarti ja Kevin Renno vahel, mis lõppes kohtunike otsusega viigiga. Matši eesmärk oli toetada Kelli ja Kaire Parve perekonda, kelle heaks koguti ürituse käigus üle 15 000 euro. Kampaania jääb veel nädalaks avatuks.

The League 13 võistlusõhtu pakkus kokku 13 matši, millest kümme kuulusid põhikaarti. Publik nägi nii kiireid nokautvõite, tehnilisi nokautvõite kui ka tasavägiseid kohtumisi, mille võitja selgus alles kohtunike otsusega.

Üheks õhtu silmapaistvamaks saavutuseks oli leedulase Vakaris Didika WBC tiitli edukas kaitsmine. Didika alistas Kristo "Männu" Männistu kolmandas raundis tehnilise nokaudiga. Võimsa esituse tegi ka Kristjan Ljahh, kes lõpetas kohtumise portugallase Elson Evora vastu juba avaraundis nokaudiga. Roman Mitjajev alistas hispaanlase Joel "The Rock" Llado teise raundi tehnilise nokaudiga. Põnevust pakkus ka Konstantin "El Gato" Uskovi ja Sander "Mr. President" Reemetsa kauaoodatud vastasseis, millest väljus kohtunike otsusega võitjana Uskov.

Eesti võitlejatest oli edukas ka Astrid Johanna "Asteroid" Grents, kes võitis WBC tiitlimatši kohtunike häältega. Sigrid Kapanen teenis samuti tiitlimatšis võidu, aga võitlussari teatas esmaspäeval, et rahvusvaheline katusorganisatsioon otsustas tulemuse tühistada.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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