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Eestit kollitanud Lukaku lõpetas resultatiivse koondisekarjääri

Jalgpall
Romelu Lukaku
Romelu Lukaku Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Belgia meeste jalgpallikoondise ajaloos enim väravaid löönud Romelu Lukaku teatas, et on tõmmanud oma koondisekarjäärile joone alla.

Lukaku tegi oma koondisedebüüdi 2010. aastal ning lõi samal aastal Venemaa vastu oma karjääri esimese värava. Jõulise ründaja resultatiivsus on äärmiselt muljetavaldav, Belgia eest käis ta väljakul 135 maavõistluses ning lõi nendes kokku 94 väravat.

"Olen 16 aasta jooksul andnud endast kõik, kogenud kõiki võimalikke emotsioone," kirjutas 33-aastane ründaja ühismeedias. "Tänan Belgia fänne toetuse eest. Olen väga uhke, et sain esindada oma koondist neljal MM-il ja kolmel EM-il. Ma ei unusta neid hetki kunagi, aga olen oma otsusega rahu teinud. See oli imeline, olen tänulik."

2018. aastal Belgiaga MM-pronksi võitnud Lukaku lõi maailmameistrivõistlustel kokku kaheksa väravat, EM-finaalturniiridel sai ta kirja kuus väravat. Suvel toimunud MM-finaalturniiril lõi ta kaks väravat, viimase tabamuse sai ta kirja oktoobris toimunud Rahvuste liiga kohtumises Türgi vastu.

Kõige enam lõi Lukaku oma koondisekarjääri jooksul väravaid aga Eestile, kelle väravavõrku sahistas kaheksa korda. Seejuures meeldis talle meie vastu väravaid lüüa kahe kaupa, kaheksa tabamust sündisid neljas mängus.

Belgia väravamasinast on enam koondiseväravaid kirja saanud vaid neli meest: Cristiano Ronaldo (146), Lionel Messi (126), Ali Daei (108) ja Sunil Chettri (95).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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