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Robert Rooba viskas Soomes hooaja neljanda värava

Jäähoki
Robert Rooba
Robert Rooba Autor/allikas: KooKoo/Facebook
Jäähoki

Eesti jäähokikoondise kapteni Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo pidi nädalavahetusel Soome meistriliigas kaks kaotust vastu võtma. Neist viimases viskas Rooba värava.

Esmalt jäädi kodujääl 0:1 alla Rooba kunagisele tööandjale Jyväskylä JYP-ile ning seejärel kaotati võõrsil suurelt 2:6 Mikkelin Jukuriti meeskonnale. KooKoo jäi 0:6 taha ja just Rooba oli see, kes avas lõpuks Kouvala klubi väravaarve, visates enda hooaja neljanda värava Soome liigas. Lõppseisu vormistas tema tiimikaaslane Ture Linden poolteist minutit hiljem.

22 mängust vaid kolm võitnud KooKoo on liigatabelis kindlalt viimasel ehk 17. kohal, olles kogunud kõigest kümme punkti. Nende ees 16. kohal olev Jokerit on saanud 18 punkti.

Kristjan Kombe meeskond Kuopio KalPa kaotas nädalavahetusel kodujääl 1:4 Kiekko-Espoole. Liigatabelis on KalPa 26 punktiga 13. kohal, olles 21 mängust võitnud kaheksa.

Toimetaja: Maarja Värv

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