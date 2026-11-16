Eestit veab kodusel sulgpalli EM-il Kristin Kuuba

Sulgpalli EM-finaalturniiril võistleb kaheksa võistkonda. Lisaks Eesti koondisele tiitlikaitsja Taani. Maailma edetabeli alusel on kohad EM-ile taganud Prantsusmaa, Saksamaa, Inglismaa ja Šotimaa. Kaks finaalturniiril osalejat selguvad detsembri esimesel nädalal toimuval kvalifikatsioonivõistlusel.

Eesti koondise ridades on nii pika kogemusega mängijaid kui andekaid noori. Eesti esireket naiste seas on kahtedel olümpiamängudel osalenud Kristin Kuuba. Lisaks temale on mitmete suurvõistluste kogemustega paarismängijad Helina Rüütel ja Kati-Kreet Käsner. Meestest on koondise esirivis Eesti meistrid Tauri Kilk ja Karl Kert. Maailma edetabelis hoiavad eestlasest praegu kõrgeimat kohta segapaarismängijad Mikk Õunmaa ja Ramona Üprus.

Lisaks kuuluvad koondisse eelmisel aastal esmakordselt Eesti naiskonnaga naiskondliku EM-finaalturniiri pääsme välja võidelnud Catlyn Kruus, Elisaveta Berik ja Marija Pakotši. Koondise ridades mängivad veel Andrei Schmidt ja Hugo Themas. Kodusel EM-il kuuluvad koondisse ka alles juunioride klassis olevad Marti Joost ja Rasmus Roogsoo, kes olid võtmemängijad tänavu juunioride MM-il esmakordselt kaheksa hulka jõudnud Eesti koondises.

Eesti võistkonda juhendavad EM-il peatreener Robert Kasela ja treener Indrek Küüts.

Kalevi spordihallis toimuval EM-il mängitakse esmalt kahes neljaliikmelises alagrupis. Poolfinaalidesse pääseb alagrupi kaks pareimat. Eesti koondis peab oma alagrupimängud 6.-8. jaanuaril igal õhtul kell 17.30. EM-i poolfinaalid toimuvad laupäeval, 9. jaanuaril ja Euroopa meister selgub 10. jaanuari finaalis.

Eestis toimuv EM on ühtlasi esimene rahvusvaheline sulgpallivõistlus, kus mängitakse alates 2027. aastast sulgpallis kehtima hakkava uue punktisüsteemi alusel, millega geim kestab varasema 21 punkti asemel 15 punktini.