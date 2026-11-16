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Sakslased said oma mehe touchdown'i tähistada

Ameerika jalgpall
Amon-Ra St. Brown
Amon-Ra St. Brown Autor/allikas: SCANPIX/AP
Ameerika jalgpall

Ameerika jalgpalli profiliiga NFL pidas tänavuse põhihooaja viimase Euroopa mängu, kui Detroit Lions alistas Münchenis toimunud mängus kindlalt New England Patriotsi. Mängu esimese skoori sai kirja kodupubliku ees mänginud Amon-Ra St. Brown.

Patriots läks esimese rünnaku järel väravalöögist kohtumist küll juhtima, aga St. Brown püüdis Detroidi rünnakul palli, mängis kaitsemängijast mööda ja sprintis 56 jardi vastase lõpuala suunas. St. Brown, kelle ema on sakslanna, skooris mängu lõpus veel ühe touchdown'i ja Lions realiseeris kindla 35:10 võidu.

Samas ei tulnud võit ilma muredeta. Lionsi parim kaitsemängija Aidan Hutchinson võttis mängu alguses New Englandi mängujuhi Drake Maye maha, aga vigastas tähistamise käigus oma põlve ja peab tõenäoliselt hooaja lõpuni platsi kõrvale jääma. Mullu Patriotsi Super Bowli viinud Maye sai samuti viga ning peab pikema mängupausi tegema, tõenäoliselt sai ka tema hooaeg läbi.

Detroit on võitnud sel hooajal üheksast mängust seitse ja NFC põhjadivisjonis ollakse küll esikohal, aga Minnesota Vikings sai Green Bay Packersist jagu ning on samuti seitsme võidu ja kahe kaotuse peal. Divisjon on äärmiselt tugev, sest nendega on samal pulgal ka Chicago Bears. Green Bay on kogunud kuus võitu ja neli kaotust.

Mullu Super Bowlis kaotanud New England on võitnud kümnest mängust viis, kuid jäi nüüd ilma mängujuhist. Divisjonis hoiab ohjadest kaheksa võitu ja ühe kaotuse saanud Buffalo Bills ehk Patriotsil läheb isegi play-off'i jõudmisega raskeks.

San Francisco 49ers jätkas oma võidukat hooaega, kui alistas pühapäeva hilisõhtul Dallas Cowboysi 46:40. San Francisco tiim on kaheksa võidu ja ühe kaotusega NFC konverentsi tipus, AFC-s juhib Buffalo. Samas on neli AFC tiimi - Cincinnati Bengals, Jacksonville Jaguars, Kansas City Chiefs ja Denver Broncos - vaid ühe võidu kaugusel.

Kümnendale mänguvoorule tõmmatakse joon alla öösel vastu teisipäeva, kui varumängujuhiga Baltimore Ravens võõrustab esimest võitu jahtivat Los Angeles Chargersit.

Tulemused

NY Giants - Washington 21:24
Tennessee - Jacksonville 23:40
NY Jets - Buffalo 12:31
New Orleans - Carolina 17:20
Indianapolis - Miami 24:22
Cleveland - Houston 27:24
Atlanta - Kansas City 13:35
Las Vegas - Seattle 13:21
Arizona - LA Rams 6:34
Dallas - San Francisco 40:46
Cincinnati - Pittsburgh 38:18

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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