TÄNA OTSE | Kas Eesti jalgpallikoondis paneb koondiseaastale ilusa punkti?

Eesti koondise 23-liikmelisest mängupäeva koosseisust jäid välja Paide Linnameeskonna poolkaitsja Martin Miller ja igapäevaselt Slovakkia kõrgliigas MFK Michalovce Zemplini värve kandev Nikita Mihhailov.

"Meie esimene kaitsja on meie ründaja. See võib-olla võtabki kokku, millise häälestuse ja mentaliteediga meeskond me oleme. Meil ei kaitse ainult kaitsjad, selleks on terve meeskond. Ajas on meie pressing ja kogu kaitsetegevus muutunud väga palju struktureeritumaks," rääkis koondise kapten Karol Mets mängueelsel pressikonverentsil.

Septembri lõpus mängis Eesti Bulgaariaga väravateta viiki. Kui meie meeskond saab korduskohtumisele vastu minna seitsmemängulise kaotuseta seeria pealt, siis Bulgaaria saabus Tallinnasse hoopis teistsuguses meeleolus. Reedel jäädi kodus uue peatreeneri käe all Islandile alla koguni 0:5. Bulgaaria jalgpalliliit pidas vajalikuks toetajate ees vabandada, lubades Eesti vastu näidata hoopis teistsugust mängu.

"Mängu analüüs hakkab loomulikult sellest, et mis väljakutseid vastane meile esitab, aga usun, et ka meie mäng tekitab vastastele päris palju küsimusi," märkis koondise peatreener Jürgen Henn.

"Oleme üritanud hoida seda tööd nii järjepidevana, kui seda saab hoida, arvestades seda, et vastased on ikkagi tihtipeale väga erinevast puust. Proovinud leida aknast aknasse neid põhimõtteid, mida saab üle kanda ja mida saame kogu aeg sees hoida ja kinnistada. Iga väiksem vastase muudatus ja detail ei peaks meie jaoks olema, et uut plaani leiutada," lisas Henn.

Eesti ja Bulgaaria on aegade jooksul omavahel kohtunud neli korda. Enne tänavust kohtumist toimusid eelmised ametlikku statistikasse kirja läinud mängud 2003. aastal. Toona võitles Eesti kodusest EM-valikmängust välja 0:0 viigi ning kaotas võõrsil 0:2. 2011. aastal kohtuti omavahel sõprusmängus, mis lõppes Konstantin Vassiljevi kahe penaltivärava toel 2:2 viigiga, kuid mängu kohtunike osalus kihlveopettuses viis tulemuse tühistamiseni.

Eesti on kindlustanud alagrupis vähemalt teise koha: võit Bulgaaria üle säilitab lootuse grupivõiduks, milleks on vaja teises samal ajal toimuvas mängus Luksemburgi võitu Islandi üle. Bulgaaria enam kolmandast kohast kõrgemale kerkida ei saa.

Eesti koosseis mänguks Bulgaariaga:

Väravavahid

1 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Bremeni Werder (GER) 50/0

12 Matvei Igonen (02.10.1996) – Degerfors IF (SWE) 18/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 5/0

Kaitsjad

18 Karol Mets (16.05.1993) – VfL Bochum (GER) 108/0

3 Maksim Paskotši (19.01.2003) – KAA Gent (BEL) 45/3

6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 30/3

23 Frank Liivak (07.07.1996) – Tallinna FCI Levadia 28/3

19 Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Kilmarnock FC (SCO) 25/0

13 Joseph Saliste (10.04.1995) – Tallinna FCI Levadia 12/0

16 Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstad BK (SWE) 12/0

17 Tanel Tammik (14.06.2002) – Tallinna FCI Levadia 2/1

2 Mihhail Kolobov (02.03.2005) – Tallinna FC Flora 2/0

Poolkaitsjad

4 Mattias Käit (29.06.1998) – FC Thun (SUI) 71/11

20 Markus Poom (27.02.1999) – AS Trencin (SVK) 39/0

11 Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 26/0

5 Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Portsmouth FC (ENG) 26/1

10 Kevor Palumets (21.11.2002) – FC Košice (SVK) 26/1

21 Vladislav Kreida (25.09.1999) – Tallinna FC Flora 25/0

14 Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Thun (SUI) 19/0

15 Maksimilian Skvortsov (20.12.2007) – Tallinna FCI Levadia 1/0

Ründajad

9 Karel Mustmaa (08.08.2005) – FK Cukaricki (SRB) 10/1

7 Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 7/0

8 Marten-Chris Paalberg (08.10.2008) – AS Saint-Étienne (FRA) 4/0

Peatreener: Jürgen Henn

Bulgaaria koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

1 Daniel Naumov (29.03.1998) – Plovdivi Botev 13/0

12 Aleks Bozhev (19.07.2005) – CSKA 1948 0/0

23 Plamen Andreev (15.12.2004) – Debreceni VSK (HUN) 0/0

Kaitsjad

6 Valentin Antov (09.11.2000) – Monza (ITA) 33/2

19 Ivan Turitsov (18.07.1999) – Batumi Dinamo (GEO) 27/0

21 Dimitar Velkovski (22.01.1995) – Arda Kardzhali 17/0

13 Stefan Ivov Velkov (12.12.1996) – Sönderjyske Fodbold (DEN) 7/0

2 Rosen Bozhinov (23.01.2005) – Pisa (ITA) 5/0

14 Simeon Shishkov (18.05.2006) – Ludogorets 0/0

Poolkaitsjad

18 Ivaylo Chochev (18.02.1993) – Ludogorets 52/4

4 Ilia Gruev (06.05.2000) – Leeds United (ENG) 32/0

11 Georgi Rusev (02.07.1998) – CSKA 1948 28/4

8 Andrian Kraev (14.02.1999) – Tel Aviv Hapoel (ISR) 23/1

3 Emil Tsenov (26.04.2002) – FC Orenburg (RUS) 10/0

22 Yoan Stoyanov (22.05.2001) – Beer Sheva Hapoel (ISR) 12/0

10 Asen Chandarov (13.11.1998) – Plovdivi Botev 3/1

5 Ivano Pankov (12.11.2005) – AEK Larnaca (CYP) 1/0

Ründajad

16 Marin Plamenov Petkov (02.10.2003) – Al-Taaowun (KSA) 30/7

9 Atanas Iliev (09.10.1994) – CSKA 1948 19/4

20 Lukas Petkov (01.11.2000) – SV 07 Elversberg (GER) 14/0

17 Svetoslav Kovachev (14.03.1998) – Kardzhali Arda 5/0

7 Kristiyan Balov (26.07.2006) – FK Crvena zvezda (SRB) 4/2

15 Georgi Lazarov (05.10.2004) – Varna Cherno More 1/0

Peatreener: Atanas Ribarski