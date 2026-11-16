NHL: McDavid jõudis Gretzkyga samale pulgale

Leon Draisaitl viis Oilersi juba kaheksandal minutil, McDavidi antud söödust juhtima. See oli McDavidi hooaja 40. väravasööt ja sellega jõudis ta ühele pulgale legendaarse Wayne Gretzkyga, kes oli esimene, kes jõudis rekordkiirusel ehk vaid 22 mänguga anda 40 väravasöötu.

Oilers asus avakolmandikul 3:0 juhtima, aga teise perioodiga vähendas Flyers edu minimaalseks, kui skoori tegid Cole Knuble ja Noah Cates. Viimase perioodi alguses viskas Draisaitl viskas enda teise värava, viies külalised 4:2 ette. Ühtlasi sai temast tänavu esimene mängija, kes on visanud 20 väravat.

Lõppseisu vormistas McDavid, visates enda hooaja 12. värava.

Tulemused:

Philaldelphia – Edmonton 2:5

Anaheim – Calgary 6:1

Dallas – Florida 2:1

San Jose – Nashville 4:2

Las Vegas – Vancouver 3:6