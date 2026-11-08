Eesti noored kabetajad võitsid maailmameistrivõistlustelt kolm medalit

Minikadettide (U-13) vanuseklassis saavutas Kevin Kurik kolmanda koha ja võitis pronksmedali. Klassikalise turniirile järgnenud kiirturniiril tegi Kurik veelgi võimsama etteaste, tulles oma vanuseklassis maailmameistriks.

Maailmameistrivõistlused algasid klassikalise ajakontrolliga turniiriga, kus igale mängijale oli mõtlemisajaks ette nähtud üks tund ja 20 minutit, millele lisandus iga käigu eest üks minut.

Hiinas Xintais toimunud noorte rahvusvahelise kabe maailmameistrivõistlustel võitsid Eesti kabetajad kolm medalit. Maailmameistriks krooniti kiirturniiril minikadettide vanuseklassis Kevin Kurik, kes võitis lisaks ka pronksmedali klassikalises kabes. Juunioride arvestuses tõi välkturniiril Eestile hõbemedali Priit Lokotar.

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