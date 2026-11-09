26-aastane ameeriklanna teenis karjääri esimese WTA turniirivõidu

Tänavust hooaega edetabeli 53. realt alustanud, aga nüüdseks 17. kohale kerkinud Eala oli turniiril teisena asetatud ja esimese nelja mänguga kaotanud vaid ühe seti. Finaalis jäi ta aga pooleteise tunniga koguni 3:6, 0:6 alla maailma 102. reketile Liule. Seisult 3:3 võitis Liu üheksa geimi järjest.

26-aastane Liu mängis teist korda WTA turniiri finaalis ja teenis nüüd karjääri esimese turniirivõidu.

Tänu turniirivõidule kerkib Liu edetabelis 70 parema sekka.

WTA 25 kategooria turniiril Chennais lükkus finaal esmaspäevale. Pea kolm tundi kestnud kohtumises alistas turniiril kolmandana asetatud poolatar Magda Linette (WTA 68.) 5:7, 6:1, 6:4 tiitlikaitsja, turniiril kõrgeimat paigutust omanud Indoneesia mängija Janice Tjeni (WTA 75.).

Üheksandat korda WTA turniiri finaalis mänginud 34-aastane Linette sai karjääri neljanda turniirivõidu, viimane triumf oli pea kaks ja pool aastat tagasi.